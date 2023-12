Tohle musíte mít v sobě, říká expert o gólovém instinktu sparťana Krejčího

„Je to geniální hráč,“ poklonil se Krejčímu pardubický trenér Radoslav Kováč. A chválil i Mareš: „Láďa má skvělou hlavu a všechno vidí dva tři kroky dopředu. Přesně ví, co se stane.“

Mareš vyzdvihl první Krejčího trefu z úvodního poločasu: kapitán Sparty si vyčíhal díru v pardubické obraně a po centru Adama Karabce hlavou lízl míč do sítě. „Běžel snad čtyřicet metrů do šestnáctky. Věděl, že Karabec dostane balon, zvedne hlavu a dokáže dát krásný centr do prostoru, kam si Krejčí naběhne,“ popsal Mareš. „Láďa tam nešel zbůhdarma. Viděl mezeru, naběhl tam a využil svého výborného zakončení.“

Je to věc instinktu, nebo tvrdé práce na tréninku? „Jednoznačně je za tím instinkt. Stoper si může říct, že to zkusí a vyrazí dopředu, ovšem u Krejčího vám garantuju, že to má přesně vypočítané. Dostane se na správné místo a zakončuje. Tohle se nedá naučit. Navzdory dřině na tréninku byste tam mohli být brzy, pozdě, v pomalé nebo moc vysoké rychlosti. Výjimeční hráči to mají v sobě,“ vykládal Mareš.

Sotva byste na rozjetém Krejčím poznali, že má za sebou měsíční pauzu kvůli trablům s kotníkem. V Pardubicích byl králem. „U Ládi je zdraví hodně důležité, a kdyby do zápasu šel třeba na 70 procent, v jeho výkonu by to hrálo roli. Sparta teď na něm stojí a on musí jít do zápasu stoprocentně připravený, aby ji mohl táhnout,“ zdůraznil Mareš.