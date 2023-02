Tomič o třaskavém přestupu: Ze Slovácka jsem nechtěl odejít zadarmo, nikdo se ke mně neotočil zády

Popište, prosím, ze svého pohledu, jak váš přestup ze Slovácka do Slavie probíhal?

Od listopadu se řešila moje nová smlouva na Slovácku, o všem jsme jednali. Agenti mi říkali, že pokud by dorazila nějaká jiná nabídka, bavili bychom se o tom s vedením klubu. Po druhém soustředění přišla nabídka ze Slavie, jednali jsme, ale vznikly konspirační teorie o tom, že bych chtěl v létě odejít zadarmo. Můj úmysl ale takový vůbec nebyl. Vždycky jsem říkal, že pokud bych měl ze Slovácka odejít, tak ne zadarmo. Chtěl jsem, aby za mě klub něco měl. Na začátku mi tam všichni fakt hodně pomohli po operaci kolena a celkově jsem se ve Slovácku mohl rozvíjet jako fotbalista i jako člověk. I proto opakuji, že jsem nikdy nechtěl odejít zadarmo. Klobouk dolů před Slavií, jak se k tomu postavila a že se Slováckem dohodla.

Bylo vám vyčítáno, že jste měl Slovácku ústně slíbit, že smlouvu prodloužíte, a pak jste cuknul. Jak to bylo?

Bavili jsme se o nové smlouvě, tyhle debaty probíhaly ve chvíli, kdy na stole žádná jiná nabídka nebyla. Řešilo se to, padaly nějaké návrhy, reagovalo se protinávrhy. Jeden problém spočíval v tom, že z vedení za mnou nikdo nepřišel. Hovořil jsem se o tom jen s trenérem (Martinem Svědíkem). Upřímně nevím, jaká vznikla situace mezi agenty a vedením. Nechci to moc rozebírat, protože do těchto jednání jsem úplně vtáhnutý nebyl. Nicméně si myslím, že my jsme byli schopní se dohodnout. Kdyby bylo jednání ze strany Slovácka rychlejší, možná bychom se dohodli dřív, než přišla Slavia.

Mrzí vás, jak negativně se váš přestup řešil a jak byli například vaši agenti kritizováni?

Myslím, že tohle je ve fotbalovém světě normální. Vznikají dezinformace a pak to celé vypadá zle. Touto cestou bych chtěl ale poděkovat všem na Slovácku. Parta v kabině je tam úžasná, což platí i pro celý realizační tým. Dokonce se i řešilo, že bych tam zůstal na hostování, ale to nedopadlo. Samozřejmě mě ale mrzí, jak to celé proběhlo. Myslím si však, že v novinách se řada věcí přifoukla.

Například?

Trenér si mě zavolal po tiskovce, kde bylo údajně řečeno, že bych měl být vyřazený z kádru. Ale to tam vůbec nepadlo, někteří novináři si to tam připsali a přifoukli.

Jak to tedy bylo?

Z kádru bych vyřazený nebyl. Moje minutáž na hřišti by určitě výrazně klesla, pokud bych nechtěl prodloužit smlouvu. Chtěl jsem se dohodnout, ale když přišla nabídka ze Slavie, bral jsem to jako výzvu, kterou jsem si chtěl zkusit.

Ovšem i vedení Slovácka a kouč Martin Svědík prezentovali, že si na jaře ve Slovácku nezahrajete. Byl jste připraven na jaro bez fotbalu?

Na to se nedá připravit. Myslím, že kdybychom nedospěli k dohodě se Slavií, našli bychom společnou řeč se Slováckem a smlouvu bych tam prodloužil.

Přímák 6. 2. 2023Video : Sport.cz

V jakém duchu jste se s lidmi ze Slovácka rozešel? Jaký s nimi máte teď vztah?

Z mé strany jsou vztahy i nadále pozitivní. Jak říkám, v médiích se některé věci nafoukly, já se normálně bavil s panem Šumulikoskim (sportovní manažer Slovácka) nebo trenérem, nikdo se ke mně neotočil zády. Při odchodu jsme si normálně podali ruce, jen mě mrzí, že jsem se nemohl rozloučit s klukama v kabině. Odjel jsem totiž na zdravotní prohlídku do Prahy a pak rovnou do Mladé Boleslavi. Klukům jsem psal, všichni mi přestup přáli. Psali mi pak i po gólu na Spartě. Rozešli jsme v dobrém.

Jak hodnotíte angažmá na Slovácku?

Jen kladně. Slovácko mě dostalo ze zranění, mohl jsme tam odehrát první minuty v české lize. Poslední rok ukázal, jak může být fotbal krásný, zapsali jsme se do historie Slovácka, vyhráli jsme pohár, zahráli si v základní skupině Konferenční ligy. Nádherné zážitky.

Co vás lákalo na Slavii?

Že je to velkoklub. Podle mě je Slavia v Česku na nejvyšší úrovni. Pro mě je motivace udělat další krok dopředu. Kdybych tuhle příležitost nevyužil, druhá šance by už nemusela přijít.

Foto: Petr Končal / SK Slavia Praha. Michal Tomič při představení ve Slavii.Foto : Petr Končal / SK Slavia Praha.

Ovšem budete mít velkou konkurenci, Slavia má na pozici pravého beka Davida Douděru, Lukáše Masopusta, Davida Pecha, Ivana Schranze. To vás ani trochu neodrazuje?

Je to motivace. Taková konkurence k fotbalu patří, člověk si nemůže být ve fotbale ničím jistý. Nebojím se toho, budu ve Slavii bojovat o místo.

Ideální scénář pro vás je tedy nyní takový, že jarní část sezony strávíte v Boleslavi a v létě se prosadíte do kádru Slavie?

Dopředu moc nekoukám. Momentálně se soustředím jen na Mladou Boleslav, na to, abychom odevzdávali co nejlepší výkony, sbírali body, kde se dá, a stoupali tabulkou. To je pro mě nyní hlavní. Ale ano, v létě půjdu zřejmě do přípravy se Slavií a pak se uvidí.

Jaký dojem máte z rozhovorů s trenérem sešívaných Jindřichem Trpišovským?

Měl jsem s ním pěkný, klidný rozhovor. Probrali jsme mou kariéru, kde a co jsem hrál, jak jsme hráli na Slovácku. On mi povídal o jeho zájmu. Bylo to příjemné.

Předpokládám, že budete pod jeho drobnohledem. Zůstáváte v kontaktu?

S trenérem jsme si psali hned po prvním zápase za Mladou Boleslav. Upozorňoval mě, co musím zlepšit. Před utkáním mě podpořil stejně jako celý tým tady a trenér Pavel Hoftych, který ze mě sejmul tlak a vzal ho na sebe. Jsem rád, že v Boleslavi můžu být, parta je tu taky skvělá.

V prvním jarním kole jste nehrál i kvůli tomu, že jste měl zdravotní problém. Jste stoprocentně fit?

Měl jsem problémy s lýtkovým svalem. Stále to cítím, ale není to nic, s čím by se nedalo hrát. Už s fyzioterapeuty na Slovácku jsem to řešil. Ten problém by se neměl zhoršit, ani by mě neměl omezovat. Je to nepříjemné, občas to místo na tréninku ucítím, ale pak to odezní. Nelimituje mě to.

Foto: Vlastimil Vacek Obránce Mladé Boleslavi Michal Tomič v ligovém duelu na Spartě.Foto : Vlastimil Vacek

Doháníte tedy ještě nějaké manko?

Cítím se fajn. Ve Slovácku jsem absolvoval celou přípravu, pak jsem vynechal zhruba týden, kdy jsem ale mohl alespoň běhat. Úplně jsem z toho nevypadl. Ovšem zvykám si na změnu tréninkového systému, v Boleslavi se trénuje jinak než na Slovácku, ale to je samozřejmě normální.

Pomohlo vám, že vás trenér Hofytch poslal po jednom tréninku s mužstvem hned do základní sestavy?

Určitě. Jsem rád, že jsem mohl hned hrát. Možná jsme prohráli na Spartě (1:4) až moc vysoko, ale hráli jsme dobře. Byla to pro mě sladkohořká premiéra, vstřelil jsem gól, ale penaltu beru na sebe. Možná jsem byl trochu přemotivovaný, Šula Haraslín to udělal dobře. Neměl jsem jít na zem, ale jen ho vykrokovat. Byla to moje chyba.

Jaké cíle máte v Boleslavi?

Chci podávat stabilní výkony, abych se udržel na co nejvyšší úrovni a neměl kolísavé výkony. Chci pomáhat týmu, abychom stoupali tabulkou a hráli dobrý fotbal, který se bude líbit divákům. Mladá Boleslav má určitě na to, aby se dostala do první šestky.

Za pár týdnů budete hrát na Slovácku. Dostává se vám už do hlavy, jaké to tam pro vás bude?