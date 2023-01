Trable klíčového hráče Jablonce. Martincovi se obnovilo zranění, hořekuje Horejš

„Bylo to docela náročný po čtyřech měsících, kdy jsem nehrál. Teď jsem naskočil a jsem rád. Koleno snad drží, v tomto ohledu je to pro mě snad dobrý," říkal po prohře 0:1, kdy zvládl celý zápas.

Na jaře už do hry nejspíš vůbec nezasáhne Tomáš Malínský. „Vypadl nám na delší dobu, zdravotně na tom není dobře. V létě absolvoval operaci chrupavky v kolenu a čekali jsme, že se dá během podzimu do kupy, bohužel bolest přetrvávala. I když jsme ho několikrát využili, nebyl úplně stoprocentní. Čekali jsme, že přes zimu to zvládne, ale koleno bylo nestabilní a uvidíme, co tam bude a budeme to řešit. S velkou pravděpodobností Tomáš do jarní části nezasáhne, protože problém je asi závažnější," uzavřel Horejš.