Traoré pokračuje ve Slavii, přijal roli lídra. A pak skautem pro Afriku

Řečí statistik má za sebou suverénně nejlepší ročník v kariéře. Střelec důležitých branek na evropské scéně k památným trefám proti Genku a zejména Seville přidal Ibrahim Traoré další zářezy. Skóroval proti Fenerbahce, LASK, dokonce dvakrát proti Feyenoordu ve čtvrtfinále Konferenční ligy. Ve všech soutěžích, do kterých ve skončené sezoně zasáhl, se trefil devětkrát.

To vše dokázal v 33 letech. Slovy trenéra Jindřicha Trpišovského se stal nepostradatelným, sám přijal roli lídra. Proto o něj kouč tolik stál.

Sevillu vyřadil gól Traorého. Je to pro mě nejvíc, raduje se slávistický záložníkVideo : Sport.cz

„Ibra během doby, co je ve Slavii, ukázal svou kvalitu i speciální schopnost střílet důležité branky. Jak v domácí soutěži, tak na evropské scéně. Skvěle pracuje v kabině, letos byl jedním z našich nejlepších hráčů. Z osobního pohledu prožil fantastické jaro, byl produktivní. Jsme rádi, že jsme se domluvili nejen na prodloužení kontraktu, ale i na případné budoucí spolupráci po konci kariéry," kvituje na klubovém webu sportovní ředitel Jiří Bílek.

„Mám velkou radost, že jsme se s klubem dohodli na mém pokračování. Jsem ve Slavii čtyři roky, teď vím, že přidám další dva. Cítím se tu moc dobře. Navíc po dvou letech tu budu moct dále pokračovat. Budu mít příležitost dál pomáhat Slavii hledat africké hráče. Jsme na tom domluvení, pro mě je to skvělé. Slavia mi dala všechno, rád jí to z mojí strany takhle vrátím," těší se Ibrahim Traoré.

„Chtěl bych poděkovat vedení Slavie za jednání a za důvěru, kterou do Ibry vkládají. A to nejen v podobě dvouleté hráčské smlouvy, ale i nabídkou na další působení v klubu, což je pro Ibru velký signál, že mu klub věří, bylo to pro něj důležité. Má za sebou skvělou sezonu. Přeju mu, aby byl i nadále pro Slavii platným a důležitým hráčem na hřišti i v kabině," říká Daniel Smejkal ze společnosti IFM-M, která hráče zastupuje.