Karl se stahuje z fotbalového Liberce. Klub prodej nekomentuje

InFotbal.cz přinesl informaci, že novým majitelem má být rodák z Brna Ondřej Kania, zřizovatel amerických škol v Česku, Španělsku a Chorvatsku a do klubu by se měl vrátit v blíže nespecifikované roli i Jan Nezmar. „Nezlobte se, ale k ničemu takovému se nechci vyjadřovat,“ reagoval Jan Nezmar.

„Liberecký fotbal může panu Karlovi děkovat. Musím smeknout před tím, co pan Karl v Liberci za 25 let dosáhl. Troufám si říct, že bez pana Karla Liberec fungovat nebude,“ zmínil před dvěma lety trenér Petr Rada, který Slovan vedl v sezoně před jeho posledním mistrovským titulem. Severočeši se však nikdy neprobojovali do milionářské Ligy mistrů. Na evropské scéně ovšem Liberec už tři sezony chybí.