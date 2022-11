Trefuje se podle pokynů od manželky. Každý gól je pro syna, těší Haraslína

„Skvělé to bylo. Já jsem říkal ženě, ať mi pošle před zápasem nějakou fotku, co mám zase udělat. Znovu se mi to splnilo. Jsem velmi rád. Každý gól je pro něho. On je moje všechno," líčí Lukáš Haraslín nadšeně v rozhovoru pro klubovou televizi.