Trenér Slovácka přišel s neobvyklou zpovědí. Omlouvám se, nepotlačil jsem své ego

„Už to musím říct. Je to zásadní a jde to za mnou. Mám svůj podíl viny na tom, že Libor hrál, jak hrál. Týkalo se to větší komunikace s ním, důvěry v něj. Já jsem ho totiž na svém seznamu posil neměl," vysvětloval lodivod týmu z Uherského Hradiště.

V sobotu, před nedělním duelem na Hané, si však vše s třiatřicetiletým snajprem, který se mj. v dresu Lazia Řím stal v sezóně 2012/13 nejlepším střelcem Evropské ligy, vzájemně vyříkali. „Oběma se nám po tom rozhovoru ulevilo. Chybami se člověk učí. Já tak, jak jsem náročný na hráče, jsem náročný i na sebe. Nicméně Libor k nám přišel a mým úkolem jako trenéra je, abych ho uvedl do nejlepšího stavu, podpořil psychicky. Nedokázal jsem ovšem potlačit svoje ego, což šlo proti němu a nebylo to samozřejmě vůči němu ani fér. Za to se mu omlouvám. Vysvětlili jsme si to a on má teď moji plnou důvěru," prohlásil Svědík.