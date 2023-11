Trenéři se chtěli překvapit, říká hradecký stoper o další sladké remíze s Plzní

„Bylo vidět, že se oba trenéři chtějí překvapit, třeba změnou rozestavení. Plzeň začala na čtyři obránce, ačkoliv obvykle hraje na tři. V první půli nám to vyhovovalo víc, zato ve druhé šel soupeř zpátky do klasické trojky. Nicméně v zápasech se to prolíná, můžete hrát na trojku i na čtyřku,“ poznamenal Heidenreich.

Hradec proti Plzni bodoval i díky tomu, že se neprosadil Tomáš Chorý. Plzeňský útočník po gólové premiéře v reprezentaci, které pomohl k postupu na EURO, v Hradci zůstal na nule i zásluhou pozorného stopera Ondřeje Ševčíka. „Kvůli hostování z Plzně nemohl hrát Filip Čihák, takže to bylo mezi Fandou Čechem a právě Šévou, který je vyšší a výborný v osobních soubojích,“ vykládal Heidenreich. „Celá obrana šlapala. Takticky to bylo dobře zvládnuté a k vidění byly i zajímavé souboje.“

Některé byly dost tvrdé, chtělo by se dodat. Třeba na konci, když hradecký kapitán Petr Kodeš ostrým skluzem poslal k zemi Chorého. Heidenreichův pohled? „Z tribuny mi přišlo, že to nebylo až v takové intenzitě a že tomu Chorý trochu přidal pádem. Ale když si to zpomalíte na videu, vypadá to špatně. I vzhledem k zimnímu terénu. Viděl bych to na žlutou kartu, byť do oranžova, ale červenou bych nedával.“ Pro úplnost: podle komise rozhodčích měl být Kodeš vyloučen, šlo o surovou hru.