Trénovat ještě chci, ale necpu se do vipek. Sám nikam nevolám, říká bývalý kouč Sparty či Bohemians

Během trenérské kariéry vedl pražskou Spartu, předtím byl v Sokolově a později v Pardubicích, Vlašimi, či Bohemians 1905. Právě u Klokanů v Ďolíčku končilo zatím jeho poslední dlouhodobější trenérské angažmá.

„Nemám ambice jen pro první ligu, pro mě není podřadná práce ani trénovat ve druhé lize, protože je to profesionální prostor. Jen mi to musí dávat nějakou logiku, nějaký smysl," tvrdí Hašek. „Musí si to všechno sednout. Není to automaticky, že chňapnu po každém možném angažmá v první či druhé lize. Obecně mě to ale zajímá, mám tu ambici trénovat."

Že by ale seděl u internetu a sledoval, který klub zrovna mění kouče, nebo se mu nedaří tak, že by mohlo vedení o změně na lavičce uvažovat, tak to prý rozhodně Martin Hašek starší rozdané v životě nemá. „Nejsem aktivní ve smyslu, že bych ty příležitosti vyhledával, nebo tomu nějak pomáhal. Je spousta trenérů, kteří práci nemají a jsou velmi aktivní v zákulisí. Objíždějí zápasy a mluví s lidmi v klubech, třeba to i tlačí přes manažery," naznačuje kouč, že sám netlačí ohledně další trenérské štace na pilu.

„Používají morální nebo i méně morální způsoby. Nikoho nesoudím, jen konstatuji, že to tak je. Já nedělám pro to trenérské angažmá nic. Nejezdím po fotbalech, necpu se do vipek, nemám žádného agenta, který by mi něco sháněl. Nikomu nevolám, ani nepíšu maily. Jen občas přijdu do studia, když mě někdo pozve. Takže si lidé v klubech mohou připomenout, že existuji. A když je napadne s mým jménem kalkulovat, tak ok. A když ne, tak to bude taky ok," dodává v pořadu Přímák na Sport.cz.