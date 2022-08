Trest za surový faul? Kuchtovi hrozí stopka až na šest zápasů a pokuta navrch

Rozhodčí Ladislav Szikszay nejprve udělil sparťanovi žlutou kartu, ale video slepé nebylo. Kolegové u monitoru Václav Štěrba a Jakub Hrabovský dali hlavnímu arbitrovi pokyn k přezkoumání. Szikszay u obrazovky rychle změnil názor. Žlutou kartu zrušil, Kuchtu rovnou vyloučil. Sparťan se ani nevztekal, musel vědět, co přijde.

„Surová hra. Kopnutí soupeře podrážkou kopačky do oblasti hlavy v nepřerušené hře v souboji o míč, čímž bylo ohroženo zdraví a bezpečnost soupeře," uvedl do zápisu o utkání hlavní rozhodčí Szikszay.

Frustrace z bídného startu Sparty do sezony nemůže být omluvou. Podle mínění většiny odborníků Kuchta moc dobře věděl, co dělá. „Předvedl zákrok srovnatelný s tím, co se stalo Kolářovi na Rangers," zdůrazňuje třeba Jan Rajnoch, fotbalový expert Sport.cz. „Rozhodčí šlápnutí na gólmana v první chvíli nemusel vidět, musím ho pochválit, stejně jako systém VAR. Přišla správná reakce a udělení červené karty," dodává Rajnoch.