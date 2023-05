Třetí jarní derby a Sparta přišla o roli favorita

Letenští budou chtít soupeři z druhého břehu Vltavy oplatit pohárovou porážku, uhájit první pozici v tabulce a ideálně navýšit svůj náskok. Kurzy lehce favorizují Slavii (2,50:1), která by v případě výhry šla do vedení v soutěži. Na výhru Sparty je kurz 2,82:1, na remízu 3,47:1.

Nemůže být nic cennějšího, raduje se Jindřich Trpišovský. Takový zápas by vyprodal i stadion pro 100 tisíc lidíVideo : Sport.cz

„Sparta ani jedno utkání proti Slavii nehrála dobře. Jestli se jí jen nedařilo, nebo je prostě Slavia lepší, se zřejmě naplno ukáže v sobotním šlágru. Je to vlastně speciální titulové derby. Pokud vyhraje Slavia, přeskočí o bod Spartu a bude mít k titulu rozhodně blíž. Pokud zvítězí Sparta kurzům navzdory, s náskokem 5 bodů už o titul nepřijde, a ani s remízou by jistě Letenští nebyli nespokojeni," kalkuluje s výsledky derby Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.

„Máme před sebou zřejmě nejdůležitější zápas sezony, do nějž jde v lepší pohodě Slavia. Sešívaní jsou v laufu, ve finálovém duelu poháru nedali Spartě na jejím hřišti šanci a o víkendu nadělili ve vršovickém derby šest gólů klokanům. Na vysoké výhře se čtyřmi góly podílel Jurečka, který by se mohl prosadit i v derby (3,60:1), ve velké pohodě hrají i Zafeiris a Douděra," poukazuje Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

„Sparta naopak musela o vítězství v Olomouci bojovat až do samotného závěru. Uvidíme, zda trenér Priske dokáže najít recept na ve formě hrající Slavii, která bude usilovat o návrat do čela tabulky. Letenští vědí, že na tahu je Slavia. I remíza udrží Spartu na první příčce, díky čemuž by i nadále měla závěr sezony ve vlastních rukou," dodává Hanák.