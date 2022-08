Tři góly a dvě nahrávky. Odchovanci Baníku si důrazně řekli o místo. Propojili jsme se hezky, těšilo mladíka Jaroně

Asistenci u vítězné branky navíc zapsal Filip Kaloč, čtvrtý odchovanec Baníku, který do zápasu proti Zlínu zasáhl. „Propojili jsme se hezky," radoval se z příspěvku odchovanců klubu 20letý útočník Petr Jaroň.

Gól ze 34. minuty a nahrávka na Buchtův gól pro něj byly premiérovými statistickými zápisy ve Fortuna lize. „Kali (Filip Kaloč) mi tu nahrávku narýsoval moc pěkně. Chtěl jsem si to ještě seknout kolem obránce a zakončovat z lepší pozice, ale nakonec to vyšlo, že jsem střílel hned," popisoval první ligový gól ve čtrnáctém utkání Petr Jaroň.

„Nejhlavnější ale je, že jsme po těch dvou nepodařených zápasech (Olomouc 0:3, Bohemians 3:3) dokázali naplno bodovat. Tím, že jsem to měl jedna plus jedna, je to ještě sladší," svěřoval se talentovaný fotbalista, který si vysloužil i pochvalu od spokojeného trenéra Vrby.

„Jsem rád, že ukázal ve finální fázi větší klid než v předchozích zápasech. Je to zajímavý, talentovaný hráč, z domácí líhně. Spousta baníkovských fanoušků bude nadšená, že se další odchovanec rozstřílel jako v minulosti jiní hráči," prohlásil Vrba.

Mladíka přirovnal k velkým klubovým legendám. „Asi je nebudu radši jmenovat, aby mu náhodou nebylo špatně z toho, když bych řekl Baroš, Lukeš nebo Svěrkoš," pousmál se trenér Baníku.

Petr Jaroň doufá, že si zahraje s bráchou

Jaroň věří, že první gól a nahrávka mu pomůže, aby se udržel v základní sestavě Baníku. „Snažím se makat tak, abych v ní byl. Příprava mi vyšla, dostal jsem šanci a každým zápasem se mé sebevědomí zvyšuje. Gól mi také hodně pomůže. Doufám, že jich bude přibývat. Na Bohemce jsem měl šanci, ale tam mi to gólman vyrazil. Chtěl jsem to napravit, což se povedlo. Ale finální fáze patří k činnostem, v nichž se musím ještě zlepšovat," přemítal Jaroň.

Brzy jednadvacetiletý (30. srpna) fotbalista má ještě jedno přání. Aby jej do prvního týmu Baníku brzy následovalo dvojče Marek. I on už si vyzkoušel, jaké to je hrát nejvyšší soutěž (v květnu v Plzni - 0:1), před touto sezonou jej ale trenér Vrba poslal do třetiligové rezervy. A vtipkoval, že to bylo především z důvodu, že by dvojčata na tréninku nerozeznal.

Na tiskové konferenci před sezonou prohlásil, že by se jeden z nich musel odbarvit. „Neodbarvili jsme se a ani to v plánu nemáme. Zůstane to takto. Spoluhráči nám říkají, že si můžeme o poločase vyměnit dresy, což by nešlo, kdybychom měli jiné vlasy," smál se Petr Jaroň. „Ale ještě jsme to nezkusili. Ono by to asi stejně neprošlo," dodal.

S bráchou aktuální situaci, kdy jeden hraje v prvoligovém áčku a druhý o dvě soutěže níž, často diskutují. „Pro něj byl posun do ligy hodně rychlý. Hrál ve Vítkovicích divizi, šel pak do béčka Baníku, což bylo o stupínek výše. Skok do první ligy byl asi v tu chvíli už moc. Ale věřím, že se také prosadí a budeme nastupovat spolu," přemítal Petr Jaroň.