Trousila vzestup fotbalistů Slovácka nešokuje. Na špici se může udržet dlouhodobě, je přesvědčený

Očekává, že skvělý podzim, který vyústil v současnou čtvrtou příčku v tabulce nejvyšší soutěže, Hradišťští na jaře přetaví v opětovnou účast v evropském poháru. Zvlášť když zároveň postoupili do čtvrtfinále MOL Cupu. „Pokud se jim to skutečně povede, měli by napravit letošní letní nezdar v předkole Konferenční ligy s Plovdivem. Bulharský celek měli vyřadit. Jsem přesvědčený, že napodruhé by si už vedli lépe. A třeba i postoupili do základní skupiny," věří Trousil moravskému týmu.