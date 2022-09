Trpišovského překvapil dvojí trest. Chyba byla týmová, ale Santos se blbě rozhodl, řekl. Co Schranz?

Stoper Eduardo Santos nechyboval poprvé. Neztrácíte s ním trpělivost?

Primární chyba byla u jiných hráčů. On (Santos) se dostal do situace, ve které neměl být. Měli to řešit jiní, každopádně souboj, který podstoupil, sice nebyl jednoduchý, ale měl ho uhrát jinak. Měl hrát důrazně, odvrátit míč třeba do strany. Primárně byla chyba týmová, on ji řešil a vyřešil ji špatně.

Kdo tedy hlavně chyboval?

Měli jsme tam určité úkoly. Měli jsme mít nějaké postavení, když půjde míč na Chorého nebo Mosqueru. A v téhle situaci tam naši dva praví hráči nejsou. Santos se pak blbě rozhodl a fauloval.

Jsme hloupí, nedokážeme se poučit ze svých chyb, říká Stanislav Tecl. To není nomální!Video : Sport.cz

Stanislav Tecl mluvil o tom, že je to už třetí velice podobná chyba. Štve vás to?

Chystali jsme se na tyhle situace. Věděli jsme, že Plzeň v nich bude silná. Že nám z presinku bude utíkat dlouhými míči na Chorého nebo Mosqueru. Je to o špatném rozhodnutí a vyhodnocení situace. Není možné, aby míč od brankáře levačkou skončil tak, že nám spadne za obranu a takhle to dopadne. Je to v podstatě dárek soupeři.

Viděl jste už inkriminovaný zákrok Santose? Fauloval podle vás?

Pro mě je překvapení, že přišel dvojí trest, protože jsme poslouchali, že dvojí tresty nebudou nebo jen v situacích, kdy hráč nechce hrát. Tohle byl sprinterský souboj, hráč se nemůže zastavit. Chápu, když někdo někoho podkopne nebo stáhne zezadu bez možnosti hrát míč. Ale tohle mě překvapilo. Mosquera se dostal před Santose podobným zákrokem nebo kontaktem. Pro rozhodčího je to strašně těžké v té rychlosti vyhodnotit. Letmý kontakt tam byl, Mosquera to udělal chytře, dostal se před hráče. Rozhodnutí nezpochybňuji, ale překvapila mě červená karta, protože podle mě to byl běžecký souboj o míč. To se ten hráč tedy pak musí zastavit a se soupeřem neběžet.

Součástí taktiky bylo dostat Santose pod tlak, a vyplatilo se, těší Michala BílkaVideo : Sport.cz

Proč jste vlastně Santose vybral do základní sestavy?

Šlo hlavně o výšku. Každá standardka Plzně je velké ohrožení, má čtyři nebo pět výborných hlavičkářů a naše mužstvo moc vysoké není. Santos je ve vzduchu strašně silný. Předpokládali jsme, že poletí spousta míčů na Chorého, chtěli jsme mít hráče, který s ním bude souboje svádět a vyhrávat.

Jak vnímáte Plzeň po mistrovském titulu, letním posílení a postupu do Ligy mistrů?

Že je kvalitnější. Doplnila se o spoustu hráčů, přišli například Jemelka nebo Vlkanova, navíc se jim podařil postup do Ligy mistrů. Tým je na vrcholu, má spoustu zkušených hráčů. Nemá moc slabých míst, má zastupitelnost, dobrého trenéra. Nikdy jsem je nepodceňoval. Sílu ukazují, ne náhodou jsou tam, kde jsou.

Vy na Viktorii momentálně ztrácíte tři body, navíc má odehráno o zápas méně. Jak to berete?

Může to být o šest bodů, a to je dost. Plzeň zvládá svoje zápasy, my třikrát ztratili venku. To manko pro nás znamená, že nesmíme ztrácet a musíme zápasy venku zvládat jako ty domácí. Potřebujeme určitou vyrovnanost výsledků. Ne jednou jednoznačně zvítězit a pak ztratit. Musíme být pevnější a rozhodnější v defenzívě a nevytvářet situace jako tady.

Tomáš Holeš byl na lavičce. Znamená to, že se jeho stav zlepšil?

Ne, byl v civilu. Měli jsme volné místo, chtěli jsme, aby byl s týmem, je jeho kapitán. Platí, že netrénuje a je zraněný.

Jaké máte zprávy o Ivanu Schranzovi, jenž ve čtvrtečním zápase proti Ballkani utrpěl vážná zranění hlavy? Má praskliny spánkové kosti, očnice a šestého krčního obratle.