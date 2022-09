Hrajte přes Santose! Někdy to s klidem přehání, což se potvrdilo, radoval se Bílek, kterému vyšel taktický plán

„Víme, že Santos je silný v odebírání míče, že je klidný. Ale někdy to s klidem přehání. Viděli jsme, jak kvůli tomu chyboval v minulých zápasech Slavie. Měl problémy, když byl pod tlakem. Udělal pár chyb. Šli jsme do utkání s tím, že do problémů chceme dostat oba stopery. Hned v první minutě se nám to povedlo," lebedil si Bílek.