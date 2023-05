Trpišovský chce tři posily. Lingr? Míč je na jeho straně, říká trenér

Cítí, že stát se může mnohé. „Zatím konkrétní nabídka na nikoho na stole není," zopakoval hlavní stratég červenobílých informaci, kterou už předtím zmínil v úterý po utkání v Olomouci. „Budeme muset být připravení. Ideální by bylo, kdyby nikdo neodešel a ti tři hráči přišli," usmál se Trpišovský.

Ofenzivu posílí útočník Mojmír Chytil z Olomouce, už se jen čeká na oficiální potvrzení ze strany obou klubů. Ale i podle toho, jak Chytil a trenéři po vzájemném úterním utkání mluvili, bylo zřejmé, že transfer je dohodnutý. Dá se předpokládat, že další vyhlédnutí hráči budou z české ligy, případně ze Skandinávie, kam sešívaní v poslední době intenzivně cílí.

„Pokud někdo odejde, musíme zvážit, jestli to zalepíme z vlastních zdrojů, nebo se podíváme na trhu. Máme například dva hráče, o které máme zájem od léta, a teď to vypadá, že to nedopadne. Může se to ale otočit, stejně jako u Zafeirise," poznamenal kouč vršovického celku s tím, že v přípravě bude chtít vidět některé navrátilce z hostování či mladé hráče jako například obránce Tomáše Vlčka, který v této sezoně hostuje v Pardubicích.

V Edenu obecně očekávají, že největší zájem bude o levého beka Davida Juráska. Trpišovský zopakoval, že situaci kolem něj monitoruje mnoho klubů. „David je výjimečný hráč i díky typologii levé nohy, dynamice, rychlosti a fotbalovosti. Udělal obrovský progres i do defenzivy, je to komplexní hráč. Takových je na trhu málo, v podstatě každý klub v Evropě shání levého obránce a útočníka, měl by proto odejít za adekvátní částku, která dokáže klubu naplnit rozpočet do budoucna. Teď není nic na stole, není to ani ve stadiu, že by se něco blížilo, určitě to ale nabere nějakou dynamiku," vytušil slávistický trenér.

Řešit se bude i budoucnost záložníka Ondřeje Lingra, který má smlouvu ve Slavii už jen na rok a novou zatím nepodepsal. „Míč na jeho straně, nabídku od klubu má v maximální možné výši," nastínil Trpišovský.

