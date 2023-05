Svědík plánuje pokračovat ve Slovácku. Plzeň? Po sportovní stránce by mě lákala, říká

Proč jste na Slavii prohráli 0:4?

Myslím, že nám v zápasech na Slavii nebo na Spartě chybí mentální odolnost. Když s takovým soupeřem dostaneme gól, není náš výkon dobrý. V žádné řadě jsme tady neobstáli, byli jsme horší než Slavia. Běžecky, kvalitou, fotbalově. Nejvíc mě mrzí, že ani elán, zodpovědnost nebo nastavení jsme neměli dobré. Hráli jsme ještě o šanci dostat se do poháru, Bohemka prohrála, přesto byl náš výkon od začátku do konce velmi špatný. Nebyl hoden našeho mužstva. Musíme s tím pracovat a možná shánět i jiné typy hráčů, kteří budou podávat trošku lepší výkony.

Jaký dojem máte z celé sezony?

Máme za sebou velmi těžkou sezonu, pro některé hráče byla těžká fyzicky i psychicky. Víte, že máme starší hráče, pro ně to bylo obtížné, v závěru se to projevilo i na zraněních a absencích. Měli jsme špatný podzim v lize, na jaře jsme se zvedli výsledkově, začali jsme stoupat tabulkou, ale pak jsme se zasekli. Poté už jsem neviděl tu jiskru v týmu, kterou jsem pozoroval v minulých sezonách. Neviděl jsem takovou chuť dostat se za každou cenu na čtvrté místo. Myslím, že už jsme ani neměli mentální sílu, honili jsme to, Bohemka byla před námi. Mrzí nás to, ale myslím, že je to spravedlivé. Nemůžeme však hodnotit sezonu podle toho, jestli jsme se dostali do evropských pohárů, nebo ne. Hodnotíme ji z globálu.

Což vyznívá jak?

Pro nás bylo důležité, že jsme se na podzim dostali do základní skupiny Konferenční ligy. Přinesli jsme klubu nějaké finance, profitoval z toho. Odehráli jsme i spoustu dobrých utkání, a to například v Konferenční lize nebo doma na jaře v lize. Když si to vezmu, naše sezona ani nemohla být taková. Nabrali jsme nějaké hráče, ale ty klíčové, kteří se nám starali o ofenzivu, jsme neměli. A právě ofenziva podle mě udělala skok ze čtvrtého na páté místo. Když se podíváte na počet vstřelených branek, vidíte, kde je problém. V defenzivě se mužstvo v průběhu sezony zlepšilo, v ofenzivě ne. Nedokázali jsme gólové hráče nahradit a zase najít střelce. Hráči, co přišli, se na tu roli neadaptovali. Pomáhali nám beci. Ale je potřeba hráčům poděkovat, reprezentovali klub v Evropě a páté místo není podle mě pro Slovácko ostuda. Do posledního zápasu jsme hráli o poháru.

O věkové skladbě kádru Slovácka se mluví delší dobu. Přichází čas na přestavbu týmu?

Myslím, že čas nastal, ale není to tak jednoduché. Starších hráčů máme víc a nemůžeme udělat razantní krok. Kdybychom se jich zbavili najednou, nebudeme mít za chvilku s kým hrát. Držíme je na určité výkonnosti, víme, že už nebudou stoupat, mohou jen klesat. Pro Slovácko je těžké kádr obměnit hned. Víme to, snažíme se s tím něco dělat, ale hráče jako Kalabišku, Reinberka, Kadlece nebo Hofmanna teď nenahradíme. Odchází Páťa Šimko, uvidíme, co bude dál. Mladé hráče musíte někde sehnat. Ano, máme Vechetu, Jurošku, které jsme si vychovali, ale negenerujeme tři čtyři hráče za rok s kvalitou na ligu. Další věc je ta, že těžko sháníme hráče z hlediska logistiky. To je fakt. Kluci ze Sparty nebo Slavie chodí raději na hostování do Hradce Králové, Jablonce nebo Mladé Boleslavi, aby to měli blíž Praze. Na Slovácko je těžké někoho sehnat. Musíme ale přivést kvalitu do ofenzivy, to je klíčové. Pokud ji nepřivedeme, můžeme mít ještě větší problémy a propad může nastat ještě větší. Vybudovali jsme si nějakou pozici, už tři roky se držíme v první šestce. Je strašně těžké se na špici dostat, ale je strašně lehké spadnout zase rychle dolů. Musíme udělat vše pro, aby ten propad nebyl výrazný nebo abychom ho zastavili úplně.

Budete u té přestavby? Budete trenérem Slovácka i v příští sezoně?

Ano.

Je to definitivní? Protože v zákulisí se mluví o zájmu Plzně o vás.

Mám to nastavené tak, že mám ještě na dva roky smlouvu ve Slovácku. Samozřejmě víme, že se během léta může stát cokoliv. Ale já teď nepřemýšlím o ničem jiném než o přestavbě týmu a o tom, že budu dál působit na Slovácku.

Lákala by vás nabídka Plzně, pokud byste ji dostal?

Sportovně určitě.

A čistě hypoteticky: musela by mít Plzeň v takovém případě vyřešenou otázku majitele?

V tomhle se nechci dostávat do konkrétních věcí. Sportovně by to bylo asi velmi zajímavé, ale asi i v Plzni vědí, že si musí vyřešit nějaké věci. Ale to je jejich záležitost, do toho nechci mluvit. Já mám dost starostí s tím, co bude u nás. To je pro mě priorita.

Se Slováckem jste dosáhl úspěchů. Před rokem jste vyhráli pohár, na podzim jste se dostali do základní skupiny Konferenční ligy, držíte se v elitní české šestici týmů. Máte v sobě stále motivaci a energii?

Pořád mám energii, své práce si moc vážím. Dobrých trenérů je hodně, míst málo. Nemůžu si dovolit polevit, protože od trenéra vždy vše vychází. Snažím se na práci maximálně koncentrovat a dávám jí všechno.

Ještě k útočníkům. Nedoufáte, že Ondřej Mihálik a Patrik Brandner budou mít druhou sezonu ve Slovácku lepší, jako to platilo u jiných hráčů v minulosti?