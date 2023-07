Trpišovský: Lingr ode mě svolení k odchodu nemá, Tijani má problém s intenzitou

Ukázal stoper Tomáš Vlček, že může být po návratu z hostování v Pardubicích stabilním členem sestavy?

Jednoznačně. Potvrdil to, co si myslíme a proč absolvoval podle nás ideální cestu. Jako mladý nakoukl do áčka, trénoval půl roku s týmem, pak se vyhrál na hostováních. A když má reálnou šanci hrát, vrátil se a už má i nějaké zkušenosti. Každý případ je jiný, někdy hráč dostane příležitost a není na to připravený. Kdyby ji dostal před rokem, pozice a výkony by nemusely být v jeho případě takové. Mladé hráče to může semlít. Tomáš přišel připravený, měl za sebou povedenou jarní část sezony v Pardubicích individuálně i týmově. Zvládl těžké zápasy, vyhodnotili jsme si, že je pro něj správný čas. Měli jsme trošku dilema, jestli se neprohodí s Tomášem Holešem. Tomáše (Holeše) to z levé strany trochu limituje v rozehrávce, ale rozhodli jsme se kvůli Tomášovým zkušenostem, že je nasadíme takhle, tedy Vlčáka zprava a Holiho zleva. Vlčák má velkou přednost v podobě dlouhé průnikové přihrávky za obranu. Celkově to byl jeho skvělý výkon, potvrdil stoupající tendenci z přípravy. Myslím, že tohle byl jeho nejlepší a nejdominantnější výkon.

Po odchodu Davida Juráska a Petera Olayinky jste řešil složení levé strany v sestavě. Nastoupili tam v základní jedenáctce Matěj Jurásek a Ivan Schranz, kteří se hodně točili. Jak jste byl s fungováním levé strany spokojený?

Myslím, že jsme tam hráli nejlépe, když přišel Lukáš Provod. Ale to je můj první dojem po utkání. Ano, chtěli jsme měnit typologii podle toho, jak se bude utkání vyvíjet. Proto si Matěj s Ivanem měnili postavení. Upřímně, naše pravá strana byla mnohem nebezpečnější než levá. Ale to bylo i soupeřem, protože Gabriel hraje v dobrém rozpoložení a hůř se přes něj dostává. Výkon nalevo nebyl špatný, ale musíme ho dopilovat. Ovšem hrát ve formě Davida Juráska a Petera Olayinky? Klukům bude chvíli trvat, než se na takový level dostanou.

Co říkáte na výkon útočníka Mojmíra Chytila, který se jako střídající hráč střelecky prosadil?

Líbil se mi hodně. Splnil to, co jsme v danou chvíli potřebovali. Před jeho příchodem byla pasáž, kdy jsme nahoře poztráceli spoustu míčů, byla z toho i mega šance Hradce. Noví hráči nám pak pomohli. Mojmír prokázal skvělou hru tělem, timing na souboje. Měl ještě jednu krásnou akci, ale kladenským nártem (bodlem) to poslal vedle. Naznačil, proč jsme ho brali. Že hraje dobře zády k bráně a vytváří tlak na středního obránce, kdy je nechutný. Pro obránce je to peklo. Věříme, že s kvalitními hráči okolo z něj dokážeme vyždímat ještě víc.

Co Ondřej Lingr? Nebojíte se jeho odchodu? Svolení k tomu od vedení má.

Ode mě ho ale nemá, já na to mám názor jednoduchý. Podal skvělý, energický výkon. On má rád, když hraje od začátku, ale nám se líbí, když vletí takhle do zápasu, který je nahoru dolů. Obránci už jsou trochu unavenější, on má skvělé krytí míče. Patřil k nejlepším na hřišti, i když hrál jen třicet minut. Doufám, že neodejde. V momentě, kdy podepíše novou smlouvu, to spolu oslavíme.

Je důležité vyhrát první zápas sezony?

Určitě. V minulosti jsme ho vyhráli, před rokem jsme ho v Boleslavi s Hradem prohráli. Vždycky je dobré nastartovat sezonu vítězstvím, nicméně je to jen jeden zápas za tři body. Určitě to však pomůže novým hráčům. Vím, že před rokem hráli poprvé Ewerton, Santos a další hráči a špatný výsledkový vstup do nového angažmá jim ublížil. Teď to Tomáši Vlčkovi, i když ten je staronový, nebo Mojmíru Chytilovi pomůže. Je dobře, že tým má pak klid. Máme před sebou dlouhý týden, můžeme dopilovávat nějaké věci a nemusíme se rýpat ve špatných výkonech nebo přemýšlet nad změnami v sestavě nebo jiným rozestavením.

Do utkání nezasáhl útočník Muhamed Tijani. V jakém je stavu?