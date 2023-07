Chytil potěšil gólem kamarády z Moravy i babičku s dědou. Zápisné? Nebude to nejlevnější věc, věděl

Největší radost všem udělal v 70. minutě. Nejprve se energicky vyhoupl do vzduchu a k hlavičce se prodral přes Davida Heidenreicha. Hradecký brankář Pavol Bajza tenhle pokus ještě dokázal odvrátit, ale míč zůstal v nebezpečném území a čtyřiadvacetiletý reprezentant po jednom z odrazů rychle natáhl nohu a nasměroval balon do sítě. „Dá se říct, že to byla jednoduchá branka. Jsem za ni moc rád. Je určitě lepší dát branku v prvním utkání než čekat třeba do pátého kola. Doufám, že mi to vydrží," podotkl slávistický útočník.