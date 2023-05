Trpišovský pamatuje Jurečku ve druhé lize: Tam byl náhradník. Doufá, že Van Buren bude pokračovat

Co říkáte na výkon Václava Jurečky?

Když budu upřímný, prvních dvacet minut se mi moc nelíbil. Nedostal se moc do hry, ale to platilo i pro druhé křídlo (Matěje Juráska). Možná jsme našli novou desítku, protože začal zářit, když se přesunul na podhrot a dal z této pozice tři góly. Nejvíc si u něj cením komplexnosti. Jeho největší zbraní je střela z jakékoliv pozice, škála jeho zakončení je skvělá. Ukazuje to i na tréninku, jeho střela je utažená, přesná, ať už je to zleva, zprostředka, zprava, nebo z plného běhu. Má teď skvělou formu, zlepšil se v mezihře, získal sebevědomí. Dřív byl vyloženě hrotový útočník, teď už si plně zvykl na pozici pod útočníkem, ať už z křídla, nebo z podhrotové pozice. Momentálně je na něj spolehnutí, je to jeden z našich nejlepších hráčů. Teď ani nenajdu nějakou jeho neřest, jeho výkony jsou komplexní. A mentální nastavení je u něj skvělé.

Trenér Bohemians Jaroslav Veselý si vzpomněl na to, když ho trénoval ve druhé lize v Kolíně. Vy jste tehdy působil ve Viktorii Žižkov. Vybavíte si Jurečku z té doby?

Myslím, že jsme ten zápas proti nim tehdy vyhráli 4:0 a Venca střídal. Utahuji si z něj, že byl náhradník i ve druhé lize. Bavili jsme se o tom, Venca mi připomněl, že ho trenér Veselý vedl v Kolíně. Říkal, že ho moc nestavěl. Já si vždycky dělám srandu, že nehrál v Kolíně a dotáhl to do Slavie a hraje evropské poháry. Je inspirací pro další hráče. Nic není ztracené, ani když ve čtyřiadvaceti nehrajete v Kolíně. Musím ale říct, že když pak proti nám hrál třeba za Opavu, byl nechutný. Překvapovalo mě, že takový hráč nehraje někde ligu. Ne že by udivoval technickými kousky nebo že by dával mraky gólů, ale byl pracovitý, nepříjemný, soubojový, měl dobré krytí míče a fyzický fond. Je typ hráče, které mám rád. Už tehdy mě zaujal. Když jsme hráli proti Opavě, byl jsem šťastný, když nehrál od začátku. Trápil nás v Opavě a pak i ve Slovácku. Trenér Martin Svědík a obecně na Slovácku s ním udělali kus práce. Tam udělal hlavní progres, ve Slavii v tom jen pokračuje.

Platí u něj, že dozrává později?

Podobně jako David Douděra si musel vše vydřít. Myslím, že v poslední době přicházíme všichni na chuť pracantům, kteří třeba nejsou tolik líbiví, ale jsou prospěšní pro tým. Dřív se víc koukalo na technickou stránku, na kterou se musí hledět samozřejmě pořád, ale hráči jako Vláďa Coufal nebo Tomáš Souček, ukázali, že mohou být hvězdami týmu i hráči s jinými zbraněmi, než je první dotek nebo filigránské přihrávky. Venca mi vyprávěl, jak se dostal do Kolína. Ti hráči si prošli těžkými chvílemi, nedostali nic zadarmo a museli se propracovat. Musejí se také dostat do týmu, který jim vyhovuje a dokáže využít jejich silné stránky. Na podzim se trápil se hrou zády k bráně a do plné obrany, ale je učenlivý a chytrý. Na fotbalistu někdy až moc (úsměv). Děláme si srandu, že je inženýr, že mu vše dlouho trvá. Ale je nesmírně chytrý, hrozně na sobě pracuje.

Co spojuje Václava Jurečku a Roberta Vágnera? 🤔 Jsou to jediní dva hráči novodobé historie Slavie, kteří dokázali během jednoho ligového utkání vstřelit ⚽️⚽️⚽️⚽️ branky! Vágnerovi se to povedlo symbolicky proti Uherskému Hradišti, kdy řídil demolici Slovácké Slavie 9:1. 😯 pic.twitter.com/MyMutAMiZo — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) May 7, 2023

Kapitánem byl Mick van Buren. Proč a tušíte, jak to s ním bude dál? Po sezoně mu končí smlouva.

Všichni obvyklí kapitáni nám vypadli, zbyla dvě jména. Ondra Kolář a Mick van Buren. Mick je tady služebně nejstarší, momentálně je osobností týmu. Já nemám moc rád, když jsou brankáři kapitáni. Kolimu jsem říkal, že by za normálních okolností byl kapitánem, ale jsem radši, když má pásku hráč v poli. A ano, Mickovi končí v létě smlouva. Momentálně je hráčem základní sestavy. Doufáme, že tu zůstane. Je hodně prospěšný pro tým, ukazuje to i v mezihře. Už není jen brejkový hráč, který chodí za obranu, ale zlepšil mezihru, krytí míče. Třeba ve finále poháru nedal gól, ale jeho výkon byl naprosto skvělý. Je pro nás důležitý. Pevně doufám, že bude pokračovat i v další sezoně. Neumím si teď ani představit, že by tu nebyl.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Útočník Slavie Mick Van Buren během utkání nadstavby Fortuna ligy ve skupině o titul proti Bohemians.

Proč o přestávce střídal Christos Zafeiris?

Sám si o střídání řekl, není úplně zdravý. Ve finále nastoupil ve stavu, kdy by jindy nehrál. Nemůže hrát na celé utkání. Na Spartě jsme si ho nechali jako střídajícího hráče, proti Bohemce jsme ho chtěli využít od začátku, protože jsme chtěli jít co nejrychleji do vedení. Myslím, že na jeho pohybu bylo vidět, že není úplně zdravý. Nemohl jít do maximálního sprintu. Ale odhaduji, že za týden by měl být k dispozici.

Jaká je situace u ostatních hráčů, kteří měli nebo mají zdravotní problémy?