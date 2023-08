Tvrdík: Lingr v létě podepíše, nebo odejde. O Juráska stojí Stuttgart

Jak byste popsal aktuální situaci okolo Ondřeje Lingra?

S Ondrou jednáme od ledna a ta jednání jsou dlouhá. Samozřejmě máte jiný pocit jistoty, když máte s hráčem podepsanou dlouhodobější smlouvu, a jiný pocit, když má hráč rok do konce kontraktu. Máme za sebou zkušenost, kdy měl Peter Olayinka přestoupit do Dánska, ale neprošel tam zdravotní prohlídkou a potom to doklouzalo k tomu, že odešel zadarmo (do Crvene zvezdy Bělehrad). Myslím si, že by pro nás byla velká chyba, kdybychom hráče s hodnotou několika milionů euro pouštěli zadarmo.

V tom případě se blíží klíčové rozhodnutí, že? Pokud Lingr nepodepíše novou smlouvu, může se v zimě někde domluvit a příští léto odejít zadarmo jako Peter Olayinka.

Pohybuji se v modelu, že buď podepíše smlouvu, nebo z klubu odejde. Jsou jen dvě možnosti. Variantu, že bychom hráče rok drželi a pustili ho příští rok zadarmo, nepreferuji a v zásadě ji vylučuji. Jednáme s jeho agenty o prodloužení smlouvy. V naší nabídce jsme na absolutním vrcholu, standardizovali jsme platy a nemáme už takové výkyvy jako v minulosti. Nabídka pro Ondru odpovídá tomu, co mají někteří ostatní hráči. My si ani lidsky neumíme zdůvodnit, proč by měl mít Ondra víc než třeba Ivan Schranz. Nabídka pro něho je za nás už stropní a nemáme kam stoupat. Zatím se prodloužení smlouvy neblížíme. Na druhé straně zatím neexistuje nabídka, kterou by chtěl klub přijmout. A upřímně si myslím, že zatím není ani nabídka, kterou by chtěl hráč přijmout. Je možné, že se domluvíme během krátké doby na prodloužení smlouvy s příslibem, že když přijde dobrá nabídka, tak bude moct odejít. Anebo se naplní scénář, že ho prostě prodáme.

Zájem o něj má Panathinaikos. Ještě někdo další?

Ve hře jsou ještě některé italské kluby, ptaly se na něj kluby z Turecka, ale zatím nepřišla nabídka, kterou bychom reálně projednávali. Sportovní ředitel Jirka Bílek pravidelně komunikuje s jeho agenty. Je standardní, že hráč na vás v takové situaci tlačí, a toho tady zatím nejsme svědky. Zatím necítím, že zrovna tam (do Panathinaikosu) by chtěl Lindži odejít. Zatím nepřišla ideální nabídka nejenom pro klub, ale ani pro hráče. Je to otevřené téma a musíme ho vyřešit do konce přestupního období. Buď podpisem smlouvy, nebo prodejem.

Z vašeho stropu uhnout nemůžete?

Ne. Dám příklad. Třeba u Petera Olayinky bychom museli dorovnávat na platu skoro jeden a půl milionu euro čistého, což je násobek toho, co jsme mu nabízeli my. A kdybych na to přistoupil, tak to budu za chvíli řešit s každým dalším hráčem. Agenti to vědí. Každý by měl spoustu argumentů a my bychom se pak nedoplatili. Držíme ekonomický standard, který se klubu vyplatí, i kdyby měl jeden hráč odejít.

Nedávno prodloužil smlouvu brankář a váš zeť Ondřej Kolář, který šel s platem dolů. Byla to pro vás složitá jednání?

Nechtěl jsem u toho být, současně bylo jasné, jak to musí skončit. Do standardu, o kterém hovořím, se musel vejít i Ondra. Ani jsem u toho tedy asistovat moc nemusel. I pro Koliho platí to samé, co pro ostatní. Rozdíl mezi smlouvou Ivana Schranze a Ondry Koláře je nula. Lišit se mohou v tom, že jeden má bonusy za nuly a druhý za góly a asistence.

Čekají vás dvě předkola v evropských pohárech, ve třetím předkole Evropské ligy se utkáte s Dniprem. Pokud byste nepostoupili ani do jedné základní skupiny, chtěli byste někoho prodat?

Nevylučuji, že kdyby obě předkola dopadla špatně, někomu umožníme přestup. Třeba na Matěje Juráska máme tři nabídky, nejaktivnější je asi Stuttgart, který hráče hodně chce, a jeho nabídka začíná na osmi milionech euro. To už je pro mě hranice, kdy už si říkám, jestli ji vůbec mohu odmítnout. Dřív bych ji asi odmítl, ale taky si promítám, že Lukáš Provod jednou špatně šlápne a je po Premier League, nebo se něco podobného stalo Davidu Pechovi, který je na rok mimo. Kdybychom hráli na podzim Evropskou ligu, můžeme doufat, že z Matěje Juráska vyleze hráč, který bude mít hodnotu 15 milionů eur. Ale kdybychom nehráli evropské soutěže, je otázka, jestli držet ty hráče jen na českou ligu a pohár. Z hlediska ekonomického ho prodat ale nepotřebujeme a já pevně doufám, že dvakrát neprohrajeme a do některé ze základních skupin postoupíme.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Matěj Jurásek ze Slavie Praha.

Je Matěj Jurásek hráčem, o kterého je ve vašem týmu největší zájem?

Na něj je v tuhle chvíli nejvyšší nabídka. Je to ale i tom, jaký signál vyšlete na trh. Některé hráče ani nenabízíme. Nevím, jestli bychom dostali nabídky na více hráčů. Matěj je zajímavý v tom, jak se vyprofiloval. Je nejlepší český junior, vyhrál odborné ankety, má nějaká data. Zájem o něj je, ale má velmi racionálního agenta. A on sám velmi zdravě přemýšlí o své budoucnosti. Nejsme ani pod minimálním tlakem hráče přestoupit. Všichni si uvědomují, že se může pod Jindřichem Trpišovským ještě zlepšit a že ten přestup pak může být ještě lepší.

Trenér Jindřich Trpišovský zmínil, že hledáte levého beka. Platí to?

Je to aktuální. Kvůli odchodu jednoho hráče (Davida Juráska) jsme změnili rozestavení, je tedy vidět, že leví beci nejsou. Chceme mít možnost hrát v systému 4 - 5 - 1, na který jsme zvyklý, a variabilně jej měnit s formací 3 - 5 - 2. Potřebujeme levého beka s mezinárodní kvalitou a kluby, na jejichž hráče koukáme, jsou v evropských pohárech. Bude to jako u nás. Když postoupí do základní skupiny, jsme bez šance. Když vypadnou, budeme mít naději jednoho ze dvou vytipovaných hráčů získat.

Svolení odejít má záložník Petr Hronek. Jak to s ním vypadá?

Řekl bych, že jsme se příliš neposunuli. Naším primárním zájmem je Petra Hronka prodat a myslím, že jsme stále ještě nevyčerpali všechny možnosti. Kdybychom byli neúspěšní, řešili bychom jeho hostování. O to má zájem hodně klubů, ale stále zkoumáme možnosti, jak ho prodat, a to i mimo Českou republiku. Věříme, že to může jít.

Asi narážíte na to, že v Česku představy vaše i hráče těžko někdo splní. Je to tak?