Posily Slavie se derou do sestavy. Proč v Edenu zatím nezeštíhlují kádr?

Fotbalisté Slavie v neděli zakončili výhrou 1:0 nad maďarským celkem Puskás Akadémia soustředění v Rakousku. Po návratu do Prahy si dali kraťoučké volno a od středy začínají poslední fázi přípravy na novou sezonu, v níž budou chtít svrhnout Plzeň z českého trůnu a také se probojovat do základní skupiny Konferenční ligy, kde ale musejí přejít přes tři soupeře.

Kádr sešívaných zatím zůstává objemný, početně by vydal i na tři jedenáctky. Jistě dojde k redukci. Ale zatím asi ne hned. „Máme nabídky na kluky, kteří by měli odejít třeba na hostování, ve vzduchu je i to, že by někteří kluci mohli přestoupit. Evropa teprve začala, prvních pět lig teď teprve začalo trénovat. Nějaké náznaky tam jsou, teď něco přišlo, proto kádr necháváme zatím pohromadě. Příští měsíc ukáže," předestřel po nedělním utkání Zdeněk Houštecký, asistent trenéra Jindřicha Trpišovského.

Trenérský štáb a vedení klubu čekají, jestli si někdo ze zahraničí nepřijde do Edenu pro posilu. Zatím si tam vybrala Benfica Lisabon, která za zhruba 200 milionů korun koupila pravého obránce Alexandra Baha.

💬 „My jsme technický mančaft, oni to brali od podlahy. Myslím si, že je to pro nás dobře, takhle proti nám bude hrát většina týmů v lize,“ říká po výhře nad @AkademiaPuskas asistent Zdeněk Houštecký! #slapus 📰 HODNOCENÍ ➡️ https://t.co/UOwvAGlSlQ pic.twitter.com/rIU7f8CVpR — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) July 10, 2022

Kdo dál by mohl cizinu zajímat? Rychlý útočník Yira Sor, jenž se zaskvěl na jaře v Konferenční lize, ale v české lize se tolik neprosazoval. Defenzivní záložník Tomáš Holeš, jenž byl nejlepším hráčem uplynulého ligového ročníku, ale v devětadvaceti není pro zahraniční trh úplně nejperspektivnější. Ofenzivní univerzál Ondřej Lingr, jehož růst pokračuje. Peter Olayinka nebo Lukáš Provod, který má skvělé předpoklady, ale na startu přípravy u něj ještě doznívalo vážné zranění kolena.

Červenobílí tedy zjevně nechtějí podcenit situaci, aby se s případným odchodem uměli snadněji vyrovnat. Dál tak drží přes třicet hráčů s tím, že některé (hlavně mladé) hráče mohou využít ve druholigovém béčku.

Rakouské soustředění ale také jasně naznačilo, kdo má ve Slavii slabé vyhlídky na to, že by mohl víc hrát. Řešit svou pozici nutně musí krajní hráči jako Mick van Buren, Ubong Ekpai či Srdjan Plavšič, jemuž nepomohl ani zimní přesun na levého beka. Srbský driblér, jenž před rokem svým přebroděním Vltavy ze Sparty do Vršovic rozbouřil emoce, je nyní na všech postech, kde může hrát, nejlépe třetí volbou. Podobně nevalnou perspektivu mají i defenzivní záložníci Daniel Samek a Maksym Talovjerov, který může hrát i stopera.

Dosavadními vítězi v boji o sestavu jsou jiní. Zdá se, že aklimatizace nových hráčů probíhá tak, jak si v Edenu představovali. Většina z nich má solidně nakročeno do základní jedenáctky. Nejdál do ní má z letních akvizic Matěj Valenta, konkurence ve středu zálohy je brutální.

Výborně se jeví stoper Eduardo Santos, jenž by měl utvořit dvojici ve středu obrany s Aihamem Ousouem. Brazilec, jehož zdobí například síla v osobních soubojích, by měl patřit mezi klíčové muže defenzívy.

Foto: SK Slavia Praha, Slavia.cz Eduardo Santos v novém dresu.Foto : SK Slavia Praha, Slavia.cz

Po odchodu Baha a v situaci, kdy zdravotní neduhy dál setřásá Lukáš Masopust, se úplně otevřela pravá strana sestavy. Nováček David Douděra dostal v přípravě dostatek šancí, jeho boj o místo pravého beka s Ivanem Schranzem se zdá být docela vyrovnaný. Na pravém křídle se chytil Moses Usor, nigerijský talent si po přípravném kempu může dělat nemalé naděje na to, že sezonu začne v základní sestavě.

Na druhém křídle si rychle zvyká Brazilec Ewerton a aktuálně to vypadá, že zastiňuje Olayinku. Dobře se jeví i střední záložník Christ Tiéhi, který si na soustředění vyzkoušel spolupráci vedle Holeše i Provoda.

U Václava Jurečky bude záležet, jakou typologii útočníka bude chtít Trpišovský pro daný zápas zvolit. Hlavní konkurenci pro něj představuje rychlík Sor, záda jim kryjí Stanislav Tecl a Daniel Fila.