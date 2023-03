Tvrdík zašel po porážce v Budějovicích do kabiny. Mně i ostatním to pomohlo, tvrdí kapitán Slavie

Tvrdík chtěl svým výstupem družinu trenéra Jindřicha Trpišovského hlavně motivovat. „Není běžné, že by chodil před každým tréninkem do kabiny. Ale když přijde, víte, že se něco stalo. Ovšem bylo to nastaveno motivačně, myslím, že mně i ostatním to pomohlo. Nebylo to nadávání, mluvilo se pozitivně," nastínil Holeš, co se dělo.