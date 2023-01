Tvrdíka těší profit z prodeje Sora, Olayinka ho zklamal focením s dresem CZ Bělehrad

„Jsem rád, že jsme mu přestup do vysněného klubu umožnili. To, že mu v létě transfer nevyšel, mu zůstalo v hlavě. Nevedlo se mu, byl zraněný a na podzim neodvedl to, co jsme od něj čekali. Prodávali jsme ho jako hráče z lavičky," shrnul Tvrdík na páteční tiskové konferenci. Sor zasáhl na podzim celkem do devíti soutěžních zápasů, trefil se jen dvakrát proti gibraltarskému outsiderovi celku St Joseph's, jinak ani ťuk. Na velkou část podzimu ho odstavily problémy s tříslem, do formy se nedostal.

Tvrdík si lebedil na finančním profitem, přesně před rokem přišel hbitý Nigerijec z Baníku Ostrava za částku okolo 30 milionů korun. „A teď jsme ho prodali skoro za sedm milionů euro, čistý zisk se pohybuje okolo pěti milionů euro. Ta nabídka byla fantastická, byla to skvělá investice," nastínil šéf Slavie ekonomické pozadí. Pět milionů euro se rovná při současném kurzu 120 milionům korun.

Červenobílí pustili v zimě i podzimní kometu Mosese Usora. Mladší Sorův krajan zazářil především v první části sezony, pak postupně uvadal. Přesto působí jeho odchod na hostování s opcí, která se má pohybovat okolo padesáti milionů korun, do rakouského Lince docela překvapivě.

Slavia už teď nikoho nepustí, tedy ani Ondřeje Lingra, říká Jaroslav Tvrdík. Co příchod Mojmíra Chytila?Video : Sport.cz, SK Slavia Praha

„Byla by malá pravděpodobnost, že by hrál v základní sestavě," uvedl Tvrdík jeden z důvodů. Sešívaní mají na křídelní pozice dost hráčů a na jaře chtějí dát prostor ukázat se mladému odchovanci Matěji Juráskovi.

Předseda představenstva vršovického klubu zmínil i další trochu překvapivý, ale zajímavý důvod. Slavia totiž plánuje s Lincem započít spolupráci. „Mají podobné cíle, představy a cestu. Myslím, že do budoucna bychom mohli spolupracovat, a najít tak partnera za hranicemi," konstatoval Tvrdík. Prohlásil také, že ještě jeden hráč by mohl odejít do Lince na hostování.

V zimě rozčísl svou budoucnost i další Nigerijec v červenobílém dresu. Křídelník Peter Olayinka se půl roku před koncem smlouvy upsal od léta Crvene Zvezdě Bělehrad. Pro jaro zůstává k dispozici trenéru Jindřichu Trpišovskému. „Má zelenou k tomu, aby ho využil, jak bude potřebovat. Naši trenéři vždy staví ty, kteří jsou nejlepší, nikoliv za zásluhy nebo kvůli oblíbenosti," podotkl Tvrdík.

Nadzvedlo ho především to, že Olayinka se už radostně fotil s dresem CZ Bělehrad. „Bylo to trochu zklamání. Peter situaci nedocenil, myslím, že to byla do velké míry práce jeho agenta, mezi námi to vyvolalo určité emoce. Nevítal jsem to já, ani naši fanoušci. Přestože je volným hráčem, existují pravidla, která by se neměla porušovat," pravil rázně šéf klubu.

Jakou pozici budou mít ve Slavii zkušení útočníci Mick van Buren a Stanislav Tecl?Video : Sport.cz, SK Slavia Praha