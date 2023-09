U bookmakerů vede Slavia, sázkaře ale láká kurz na Spartu

„Výhodu zaplněného Edenu bude mít Slavia, což může být jeden z klíčových faktorů. Kouč Trpišovský šel směrem k derby do velkého rizika, ve čtvrtek v Ženevě nasadil řadu hráčů z lavičky, aby pošetřil síly Jurečky, Juráska, Provoda, Zafeirise nebo Chytila. Základní sestava tak bude v neděli hodně obměněná proti čtvrtku, hráči by ale měli mít dostatek energie,“ říká Roman Kovařík, expert sázkové kanceláře Fortuna.

„Sparta se na podzim proti loňsku výkonnostně zvedla a měla by být Slavii důstojnějším soupeřem než v posledním derby na Letné, kde sice vyhrála, ale pouze bránila (17 % držení míče) a měla spíše štěstí, než že by šlo o mistrný plán. Hosté jsou nejproduktivnějším týmem soutěže, směrem dopředu má tým více možností, jak hrát. Sparta bude mít výškovou převahu, při ofenzivních standardkách je nesmírně silná, kouč Priske se bude ale muset s velkou pravděpodobností obejít bez svého špílmachra Kairinena, což je klíčová ztráta,“ připomíná expert zranění z duelu s Arisem.

„Dánský stratég tak bude muset poslat do hry tandem Sadílek - Laci, případně Pavelku. Patrně nejvýhodnější možností by pak bylo posunutí Krejčího do středové formace, na stoperu totiž čas od času vytváří šílené hrubky, dvě obdržené branky proti Arisu jdou jednoznačně na jeho vrub. Podobný přesun by navíc mohl Trpišovského zaskočit, Sparta má přitom vzadu adekvátní možnosti. Slavia je v domácím prostředí papírovým favoritem a alespoň nejtěsnějším rozdílem zvítězí. Střelecké trápení protrhne Jurečka,“ myslí si Kovařík.