U gólu za pětadvacet vteřin. Tijani tlačil na Poulola. Hora svalů, směje se spoluhráč

„Spíš to bylo štěstí, vyplynulo to ze situace. Spěchali jsme, chtěli jsme Tijaniho dostat už na ten roh, víme, že v pokutovém území je silný," líčil slávistický trenér Jindřich Trpišovský po výhře 1:0.

Hosté z Edenu se proti Středočechům v první půli složitě prosazovali, ale po přestávce přidávali na tempu. Lukáš Provod pak zahrál rohový kop, míč se k němu vrátil a levačkou poslal precizní centr do vápna. Tijani tlačil na Poulola, byl v klíčovém prostoru. „Je to dobře i pro jeho pocit, že pomohl týmu," vystihl Trpišovský.

„Já bych ho bránit nechtěl, v tréninku se mi to občas stane. Když na tréninku cvičíme standardní situace, on je často tím hráčem, který zakončuje nebo dává balon pryč z vápna. Je to hora svalů, v televizi to možná ani není tak vidět, jako je to v reálu," usmál se Provod.

Třiadvacetiletý Nigerijec se ve Slavii po letním příchodu z Baníku Ostrava za částku blížící se třiceti milionům korun stále aklimatizuje. V Českých Budějovicích odehrál čtrnáct minut, proti Zlínu devět. V Boleslav dostal k dispozici nejdelší časový úsek, zvládl ho obstojně. Minimálně dvakrát si za svou práci vysloužil potlesk od slávistických fanoušků, jednou z hranice vápna ještě vypálil, ale jeho pokus brankář Matouš Trmal v pohodě sebral.

„Pracuje na sobě, zvyklá si na nároky bez balonu a způsob hry. Chce ho plnit, ale když s tím neumí pracovat, tak se za pět minut zavzdušní. Je dobře, že chce běhat, ale je potřeba to dělat efektivně. Ne se za pět minut zničit a dostat se do kyslíkového dluhu. To se učí. Zvyká si na hráče okolo sebe i styl hry," popsal Trpišovský, jak probíhá Tijaniho adaptační proces.