Učil se u Haška v Emirátech, teď zachraňuje Klokany. Nejsem trenérská rychlokvaška, tvrdí Veselý

„Sice jsem si ve fotbale vyzkoušel asi všechno, ale v lize jsem byl vždycky jenom asistent. Takže z toho pohledu jde o moji největší výzvu v kariéře," říká 44letý Veselý, který prožil tři sezony v Emirátech po boku Ivana Haška a trénoval druholigovou Chrudim. V premiéře dovedl tým k remíze 1:1 v Karviné.

Vnímáte reakce fanoušků, kteří vyjadřují obavy, že Bohemku má v lize zachránit trenér, jenž nemá zkušenosti s ligovým fotbalem?

Fanoušky chápu. Ale myslím, že nejsem žádná trenérská rychlokvaška. Trénování se věnuju skoro dvacet let, prošel jsem všemi mládežnickými kategoriemi, divizí, třetí ligou. Ve druhé jsem byl hlavním koučem.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Roman Květ z Bohemians a Eldar Šehič z Karviné.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Bohemians jsou klubem s velkou historií, fanoušky mají po celé republice. Cítíte i vůči nim zodpovědnost?

Byl jsem na setkání s fanoušky Bohemky nedávno, probíhalo korektně. Je logické, že nejsou spokojení. Také my všichni v klubu jsme si představovali na začátku jara, že se vyhoupneme do prostřední skupiny. Máme teď pouze myšlenky na to se zachránit. Vím, že pro fanoušky je současná situace těžká, ale věřím, že nás nenechají ve štychu a jako vždycky nám pomůžou.

K Botiči si vás přivedl v zimě Luděk Klusáček. Bylo těžké kývnout vedení po jeho předčasném konci?

Do Bohemky jsem pochopitelně nešel s tím, že ji převezmu v průběhu jara. Jediné, co mi Luděk při mém příchodu řekl, bylo, že uvažuje, že po sezoně skončí. Proto jsem také uzavřel smlouvu jen na půl roku, byť mi klub nabízel o rok delší. Chtěl jsem, aby délka kontaktu korespondovala s Luďkovým. Máme mezi sebou skvělý vztah, byl i mým mentorem při studiu profilicence. Že to nakonec takhle dopadlo... Rozhodně jsem na něco takového ani nepomyslel, s ničím podobným jsem nekalkuloval.

Co zásadního jste oproti Klusáčkovi změnil?

V zápase v Karviné se změnilo rozestavení. Ale trojku vzadu Bohemka hrála i dřív. Věděl jsem, že musím přinést změnu, impulz. V takových situacích prostě nemůžete zůstat v zajetých kolejích. Došlo tedy i na změny v sestavě.

V čem se od Klusáčka lišíte?

Luděk mě profesně i v osobním životě obohatil. Fotbal vidíme stejně, já jsem ale prudší povaha. Dokážu hráče víc seřvat, jsem razantnější. Luděk s nimi chce vycházet, volí diplomatická slova. I proto jsme se vždycky dobře doplňovali.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Luděk Klusáček na lavičce Bohemians 1905 skončil.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Považujete za výhodu, že jste měl tým od zimy možnost alespoň trochu poznat?

Stoprocentně. Myslím, že to byl také důvod, proč se vedení rozhodlo oslovit mě. Nejsem v Bohemce dlouho, abych byl okoukaný. Zároveň jsem u týmu dostatečnou dobu, abych ho poznal. Pro nového trenéra by toto bylo složitější.

Obecně, pokud se týmy výsledkově trápí, padá na ně psychická deka. Pracujete významně s hráči na mentální stránce, aby si zase začali věřit?

Tohle byla zásadní věc, na které jsme v reprezentační pauze pracovali. Chtěli jsme změnit i náplň tréninků. Ne proto, že bych s něčím z předchozích týdnů zásadně nesouhlasil, ale aby byly prostě jiné. Snažili jsme se uvolnit atmosféru, aby se odlehčila nálada. Kabina Bohemky rozhodně nevypadá zlomeně. Napětí je logicky cítit, výsledky nejsou dobré. Ale kluci mají v sobě dost energie a vůle s tím něco dělat. Což dokázali v Karviné, kde se zvedli za nepříznivého stavu.

Do konce základní části zbývají tři kola, z toho dva zápasy hrajete v Ďolíčku. Považujete domácí duely za klíč k záchraně?

Myslím, že to bude boj do poslední chvíle. V následujících třech kolech se nic nerozhodne. Vnímáme je tak, že chceme mít co nejlepší pozici pro nadstavbovou část.

Překvapuje vás, že se na podzim mrtvé Teplice s Karvinou na jaře zvedly?