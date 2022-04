Udeřil lev z lavičky. Raději bych měl tři body, netajil střelec Chorý, že chtěl Slavii pokořit

„Tomáš je pro nás důležitý i v okamžicích, kdy nehraje od první minuty. Je pořád pozitivně naladěný, připravený a maximálně koncentrovaný. Za každé situace, i když jde do zápasu z lavičky, bojuje jako lev. Vím, že by chtěl hrát od začátku, ale bere situaci, jak je. Když hrajeme na jednoho útočníka, většinou je tím druhým. Ale i tak je jeho přínos obrovský," chválil po zimní pauze mimořádně produktivního útočníka Michal Bílek, trenér Plzně.

„Když jsem šel na hřiště, tak jsem byl přesvědčený, že zápas otočíme. Byli jsme lepší, Slavia evidentně znervózněla," vracel se Tomáš Chorý do jednašedesáté minuty zápasu. O patnáct minut později po centru Kalvacha tečovaném Olayinkou trknul balon do sítě. „Hlavně jsem se koncentroval, abych křížem trefil míč do branky. Ale upřímně, raději bych svoji pátou jarní trefu vyměnil za vítězství," říkal Chorý.