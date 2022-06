Ukázal se v Teplicích, teď jde Sejk ze Sparty hostovat do Jablonce

„Jablonec vnímám jako kvalitní tým. V posledních letech se hrálo nahoře, minulý podzim ve skupině Konferenční ligy, takže hodně ambiciózní tým. Bohužel konec minulé sezony nebyl podle představ klubu, ale doufám, že v nové navážeme na předminulou a umístění bude podle toho vypadat. I s tím sem jdu, abychom hráli nahoře a byl to i pro mě v kariéře krok nahoru," říká dvacetiletý reprezentační útočník na klubovém webu.

Nový trenér David Horejš o působení Václava Sejka v týmu hodně stál. „Musím říct, že právě trenér Horejš mě přesvědčil pro cestu sem do Jablonce. Představil mi svůj plán a ambice. To se mi líbilo a líbí se mi jeho přístup, ať už ke mně nebo k celému týmu. To mě sem přimělo jít a jsem rád za šanci," vysvětluje Sejk, který se v kabině potkal nejne s parťákem Polidarem nebo spoluhráčem z reprezentace U21 Pavlem Šulcem.