Úleva v Jablonci! Shodili jsme první batoh, oddychl si záskok za Radu Vágner. Pomohl tah Kubistou

„Osobně cítím velkou úlevu a myslím, že i kluci. Na hřišti to bylo v týdnu dobré, ale mimo něj jsem se s tím hodně pral, protože v této roli šlo o můj první zápas. Bylo to těžké, ale úspěšně jsme to zvládli," oddychl si Vágner, který byl veden jako hlavní kouč. „Shodili jsme první batoh, abychom vyskočili z barážových pozic, což se nám podařilo. Teď musíme makat dál, abychom se tam udrželi," poznamenal.

Se svým předchůdcem Petrem Radou byl v kontaktu. „Volal jsem mu, co dělá. A zrovna nakupoval. Ale to trochu odlehčuji... Říkal mi, že na nás myslí, drží nám palce a že to musíme zvládnout. Byli jsme spolu od začátku sezony a zůstali jsme tady prostě my s Tomášem. Určitě nám dál fandí," poznamenal.