Určitě odejde, tvrdí agent! Na Spartě se schyluje k dalšímu přestupu

„Florin Nita určitě Spartu opustí a udělá důležitý přestup. Ještě se uvidí, kam půjde, jednáme na mnoha úrovních. Florin půjde jen do klubu, který má jasnou strategii a vizi. Nemůže jít do nějakého průměrného týmu, protože ten by nedokázal unést jeho plat. Může přestoupit jen do významného klubu," uvedl agent pro server digisport.ro.