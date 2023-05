RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Největší zklamání je sestup Brna. Něco v klubu je špatně

Sparta doma podlehla Plzni, ale to vůbec neberu v potaz. Samozřejmě je blbý, že Letenští prohráli, ale po zisku titulu tam vládla euforie, koncentrace nemohla být stoprocentní. Leckdo může mít výhrady k nadstavbě, ale je třeba si uvědomit, že Sparta by byla první i po základní části. Pravidla byla nastavena, všichni o nich věděli, takže není co řešit. Nadstavbu můžeme klidně rozebrat příště, ve dvou větách se to prostě nedá.

Obrovského úspěchu dosáhla Bohemka, která navázala na minulou sezonu v podání Slovácka. Poté, co klokani naposledy skončili v baráži, takový skok asi nikdo nečekal. Kouč Veselý to neměl jednoduché, ukázal, že je nejen dobrý trenér, ale i komunikačně schopný. Přiznal, že tým jel ve vlnách, byly tam i nepříjemné porážky, ale čtvrté místo si Bohemka zaslouží. Trenér skvěle poskládal tým a naordinoval mu herně to, co mu sedí. Horší je, že Evropu nemůže hrát v Ďolíčku, se Slavií podle všeho nedošlo k dohodě, což nechápu, tak si zahraje na Spartě...

Slovácko hraje s o mnoho menším rozpočtem proti klubům první trojky a trenér Svědík tam odvádí skvělou práci. Chce po týmu důraz, agresivitu, ale taky jednoduchost a účelnost. Všechno to nese ovace. Už třetí sezonu hrálo Slovácko nahoře a nemusí se stydět. Hrálo v Evropě a na tým se starším kádrem dolehla i psychická únava. Na jaře Slovácku došla šťáva, ale stejně mohou být na sebe v klubu pyšní. Moc si vážím toho, že jsem za Bohemku i Slovácko hrál. Na Bohemce i na Slovácku fotbal milují.

Samozřejmě najdeme i týmy, jejichž ambice by měly být vyšší. Řadím tam třeba Mladou Boleslav, Liberec nebo Baník Ostrava. Boleslav se rozhodla udělat změnu v realizačním týmu. Trenérem bude Marek Kulič, za mě je to dobrá volba, má ke klubu vztah, byl u největších boleslavských úspěchů. Musím přiznat, že bych do Marka neřekl, že se bude realizovat jako trenér. Ale vypracoval se jako asistent a teď dostává šanci. Věřím, že tým za ním půjde a on naváže na práci trenéra Hoftycha.

Olomouc s Baníkem jsou tradiční fotbalové značky. Sigma se dostala do skupiny o titul Trenér Jílek chce po týmu kombinační fotbal hraný ve velké intenzitě. Klub je jen trochu svázaný finančně, dobře pracuje s talenty, jen je pak musí prodávat. Je škoda pro celý region, že nemá silného partnera, který by podpořil klub a ten by pak mohl myslet výš než na šesté místo.

Baník má zapáleného majitele, který odvedl spoustu práce a určitě by chtěl, aby byl v tabulce výš. Řekl bych, že je klub tak trochu na rozcestí. Pohled na tabulku jasně ukazuje, že tohle umístění neodpovídá tomu, o které by v Ostravě stáli. Je to značka, která by měla být hned za Spartou a Slavií. Klub má dobrou mládež, musí se nastavit koncepce a pak to půjde. Věřím, že dojde k oživení kádru a přijde zlepšení, které požadují i skvělí fandové.

A pak je tu největší zklamání. Zbrojovka Brno. Tři sestupy za pět let ukazují, že je v klubu něco špatně. Cesta Brna není ideální, fanoušci se bouří proti majiteli klubu. Podívejte se na přestupy, poslední pořádný a povedený byl asi příchod Kuby Řezníčka. Stavět to ale celé jen na duu Řezníček - Ševčík mi přijde málo. Hodně se mluví o tom, zda bylo dobře, že se udělala trenérská změna a místo Richarda Dostálka přišel Martin Hašek. Nepřišlo mi to šťastné a můžeme si říct, že hůř by to nedopadlo a to není nic proti Martinu Haškovi.

Přitom Martin Hašek je podle mě dobrý trenér, ale potřebuje více času. Brno i v tom posledním utkání o život hrálo slušně. Hašek má svůj styl, jenže ten klíčový duel s týmem nezvládl. Kdyby ano, třeba by Zbrojovka v další sezoně vystřelila. Ale tady to možná chtělo člověka, co to zblázní. Někoho jako je František Straka, když mu zavolal slovenský Trenčín. Prostě celkově je to k zamyšlení, jak to v Brně funguje. Je to druhé největší město v republice a fotbal by si tam zasloužil určitě větší podporu. Ohledně hokeje to všechno funguje, klub by i ve fotbale měl být konkurenceschopný Spartě i Slavii.

Tečku za sezonou udělá baráž. Pardubice pod Radkem Kováčem ukazují, jak dobře se dá fotbal dělat. Hrají zajímavý moderní fotbal a věřím, že proti Příbrami ligu udrží. Stejně jako Zlín, který s trenérem Vrbou vstal z popela. Vyškov je sice zajímavým fotbalovým projektem, ale Zlín to zvládne. Byla by to rána, kdyby po hokeji přišel o nejvyšší soutěž i ve fotbale.