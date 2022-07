V Česku se už cítím jako doma, říká Nizozemec Van Buren. Zahraje si ještě někdy za Slavii?

Seděl jsem v autě a řídil do Liberce, když mi najednou zavolal můj agent a řekl mi: Micku, musíš se otočit! Ve Slavii se totiž zranilo několik hráčů a já začal hrát v přípravných zápasech na křídle. Už jsem tady byl skoro jako teď na hostování, ale otočil jsem to a začal hrát. A ve Slavii nakonec zůstal.

Věděl jsem, že bych tam tolik nehrál, proto jsem tam nemohl zůstat. Cítil jsem, že hraji na své maximální úrovni, a dokonce jsem o tom mluvil s trenérem. Řekl mi, že si vedu dobře a nemůže mi vůbec nic vytknout, ale že má v kádru 35 hráčů. Samozřejmě je zklamáním, když si vás trenér nevybere, ovšem pak se musíte podívat na sebe a zeptat se sám sebe, co chcete vy. Proto jsem změnil tým. Na hřišti jsem už víc udělat nemohl, takže mi dávalo větší smysl hrát za tým, který vás chce. Tohle je pro mou kariéru lepší, tím jsem si jistý, takže nejde říct, že by šlo o zklamání.

Mám tam kontrakt ještě do konce této sezony, takže mi běží poslední rok. A když se na to podíváte, prodloužil jsem se Slavií kontrakt a dvakrát jsem pak odešel na hostování. Takže možná bude dávat větší smysl vyzkoušet něco jiného. Může to být v Česku, ale klidně i někde jinde. Ale abych se upřímně přiznal, teď nepřemýšlím, co bude za rok. Chci se momentálně soustředit na současnost. A za rok uvidíme. Je těžké na to nyní odpovídat.