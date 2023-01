V dresu Sparty jen chvíli, brzy na Letné jako host. I můj konec se blíží, přiznává Matějovský

Kolik zápasů se Spartou v kariéře ještě odehraje, nedokáže říct. „Ale už i můj konec se pomalu blíží. Je to stále těžší, i když tempo ještě nějak držím, a uvidíme, co se stane v budoucnu,“ přiznává. Do Dalšího silvestrovského derby by tak mohl zasáhnout jako stále aktivní hráč. „Dobírají si mě kvůli tomu hlavně soupeři,“ usmívá se.