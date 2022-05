Vágner udržel Jablonec v lize. O záchranu už nikdy, předsevzal si hned s hráči v kabině

Hodně. Kluci si byli vědomi obrovské důležitosti utkání. Měli trochu svázané ruce i nohy. Přesto se nám podařilo vstřelit vedoucí branku. Jenže krátce po pauze vyrovnal krásnou ranou zlínský Procházka. Byl to jeden z nejhezčích gólů, jaký jsem kdy viděl. A do konce bylo ještě daleko. Obávali jsme se do poslední chvíle, ale naštěstí jsme si potřebnou plichtu pohlídali. Hned po závěrečném hvizdu jsme si ale s hráči v kabině řekli, že napříště si musíme podobné nervy ušetřit. Tak náročný zápas již v budoucnu hrát nechceme. Skupině o záchranu se už budeme chtít vyhnout.