Van Buren versus Akpudje. Tuším, jak bude Jablonec hrát, říká kanonýr Liberce

„Ale dá se hrát i tak, aby na sebe nenaráželi nebo abychom byli v situacích, ve kterých má výhodu náš hráč, uvidíme," naznačil liberecký kouč Luboš Kozel, podle něhož by 59. Podještědské derby mohlo tentokrát nabídnout více fotbalovosti než bojovnosti. „Dříve bývávalo vyloženě bojovné a důrazné, což asi úplně nezmizí, ale myslím, že obě mužstva chtějí hrát fotbal, takže věřím, že bude i trochu líbivé," vysvětlil.

Jak vyzrát na jabloneckou obranu s Akpudjem nabídla v minulém kole Plzeň, která na Střelnici vyhrála 3:0. „Jde o šikovného hráče. Snažili jsme se hrát přes Kroba na levé straně. A když to šlo přes něj na pravé straně, souboje s ním podstupoval Mosky (Mosquera) a poradil si s ním," prozradil útočník Viktorie Tomáš Chorý, který před týdnem Jablonec sestřelil dvěma zásahy. Předtím však tříčlenná obrana Jabloneckých s africkým obráncem na pravé straně kapitulovala v šesti soutěžních duelech jen třikrát.

„Akpujde Jablonci v defenzivní fázi určitě pomohl. Jde o silného a rychlého hráče. Do ofenzivy tam vidím jiné, ale tento typ jim asi chyběl, tím spíš, když je zraněný Martinec. Obrannou fázi Jablonci určitě zpevnil," zhodnotil Kozel, jehož tým nevstřelil gól ze hry už dlouhých 332 minut. Jablonec v lize zase neskóroval v posledních dvou zápasech. „Na videu jsme si ukazovali, jak hru zlepšit a uzpůsobili jsme tomu i tréninky a věřím, že branky zase začneme střílet," konstatoval jablonecký kouč David Horejš před svým prvním derby mezi Libercem a Jabloncem.

I U Nisy doufají, že půst prolomí právě v derby proti Jablonci. „V kabině mluvíme pořád o tom, co zlepšit. Musíme více zabíhat za obranu, být agresivnější a více ve sprintu. Jsme silní na balonu, ale jen po šestnáctku. Na tréninku na tom pracujeme, ale musíme to přenést i do zápasu," pověděl Van Buren.