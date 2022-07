Varování nejen před Tiraspolem. Bílek přiznal, že chyb v obraně bylo na jeho vkus až příliš

Začátkem týdne euforie z kanonády rozpoutané v kvalifikační konfrontaci s Helsinkami a z postupu do další fáze bojů o Ligu mistrů, čtyři dny na to facka v Teplicích, které musely na jaře dokazovat v baráži, že do nejvyšší soutěže vůbec patří. A facka ještě milosrdná, protože plzeňský obhájce titulu byl rád, že si ze Stínadel odvezl alespoň bod. „Pokud chceme být úspěšní a vyhrávat, musíme hrát celých 90 minut. Pětačtyřicet nestačí,“ vyčítal trenér Michal Bílek svým svěřencům první poločas, v němž soupeře pasovaného do role největšího outsidera rozbíhající se sezony brali až příliš na lehkou váhu.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Radim Řezník z Viktorie Plzeň a brankář Jindřich Staněk, Lukáš Kalvach a Filip Kaša po utkání 1. kola Fortuna ligy v Teplicích.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Čím si to vysvětlujete? Proč tak diametrální rozdíl mezi výkonem vašeho týmu v prvním a druhém poločase? Soupeř byl pohyblivější, rychlejší, zatímco my mu nechávali spoustu prostoru, ztráceli jsme hodně míčů a ani kombinace nebyla taková, jak si představuji. A i okének v obraně bylo na můj vkus až moc. A to si na fungující defenzivě zakládáme. O přestávce musela být v kabině pořádná bouřka, když jste nastoupili do druhého poločasu jako vyměnění a ani rychle inkasovaná druhá branka vás nezbrzdila... Po velmi špatném prvním poločase jsme museli udělat změny v sestavě. Proto jsme stáhli Sýkoru na místo levého obránce a poslali na hřiště druhého útočníka Chorého. Hned v úvodu druhé půle jsme ovšem dostali druhý gól, což byla škoda, nicméně jsme si poté vytvořili obrovský tlak a měli spoustu šancí. Bylo vidět, že chceme výsledek otočit. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Viktorie Plzeň Michal Bílek během utkání 1. kola Fortuna ligy v Teplicích.Foto : Vlastimil Vacek, Právo Takže i proto zůstal Pilař v šatně? Nešlo tudíž o zranění? Nejen on. Museli jsme sáhnout ke změnám a posílit ofenzivu, takže na hřiště šli Chorý a Mosquera namísto Holíka a Pilaře. S jejich zdravotním stavem to nesouviselo, oba jsou v pořádku. Byli jsme aktivnější, důraznější, do teplické šestnáctky létalo hodně centrů, měli jsme spoustu příležitostí, ale stačilo to jen na bod. Podařilo se vám vyrovnat dvoubrankové manko a k výhře jste měli nakonec blíž než domácí. V hektickém nastavení jste si však musel prožít pořádné nervy. Vyloučený Havel, penalta, vzápětí další z obrovských příležitostí, kterou měl váš Dedič... Přemýšlíte, jak dát po vyrovnání třetí branku, běží devadesátá minuta, přijde výkop soupeře a z něho se zrodí pokutový kop. Staněk to ale vyřešil suprově. A hned vzápětí má stoprocentní šanci náš Dedič... Teplice mohly vyhrát, za pár vteřin jsme mohli získat tři body my. Překvapily vás Teplice výkonem, který předvedly? Nedělali vám problém noví hráči v jejich sestavě, které jste vlastně vůbec neznali? Neznali, ale všichni tři tepličtí ligoví debutanti hráli velice dobře. I proto bylo publikum na Stínadlech spokojeno, protože zápas se čtyřmi góly, obratem, o který jste se postarali a hektickým závěrem se jim musel líbit. Vám určitě také... Pro diváky to byl zajímavý fotbal se spoustou brankových příležitostí, ale na můj vkus se v naší defenzivě objevilo spoustu okének v naší defenzivě. Příště musíme být v obraně pevnější. FORTUNA:LIGA Hektika s penaltou a červenou, hlavně však debutantův příběh jako z hollywoodského trháku Dobře, že takové zjištění jste udělal při ligovém zápase a nikoli v úterý v Kišiněvě v kvalifikační konfrontaci s Šeriffem Tiraspol. Nikdy to není dobře. Je to varování do dalších zápasů. Vždyť v minulé sezoně jsme dostali suverénně nejméně branek ze všech ligových týmů. Varování a před Tiraspolem i poučení. Pokud tam chceme uspět, musíme odehrát celý zápas, jako v Teplicích druhých pětačtyřicet minut. Aktivně, důrazně, se spoustou centrů do soupeřovy šestnáctky, abychom si vytvářeli nebezpečné situace. A samozřejmě s pevnou obranou.

