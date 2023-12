Ve městě je fotbalový boom, říká hradecký stoper. Pomáhá i Kotalův rukopis

Ze všech ligových trenérů je starší jen plzeňský Miroslav Koubek. Jednasedmdesátiletý Václav Kotal v Hradci v polovině září vystřídal odvolaného Jozefa Webera. Jeho výhoda? Coby rodák z Náchoda místní prostředí dobře zná. „Fanoušci to brali tak, že se trenér vrací zpátky domů, v Hradci má i svůj pokřik. Navíc byl úspěšný, na to všichni slyší,“ vykládal Heidenreich.

„Důležitý je jeho rukopis: vycházíme z důsledné defenzivy, která je v české lize zásadní, a chceme soupeře přečíslit. Přidáváme hezké akce, dobře se na to dívá. Myslím, že to postupem času bude lepší a lepší,“ poznamenal Heidenreich.

Kotalovi se podařilo zpevnit propustnou obranu. Hradec v osmi zápasech ve Weberově éře inkasoval 16 gólů, zato pod Kotalem za stejné období jen 7 gólů. „Ne že bychom pod trenérem Weberem nebyli organizovaní, ale čísla zvedl třeba pětibrankový debakl v Boleslavi. A například na Baníku jsme oba góly dostali v nastavení druhé půle,“ připomněl Heidenreich. „Co jsme zlepšili? Třeba mezihru s balonem. Každý trenér preferuje jiné rozestavení a jiné principy, a teď nám to asi sedí víc.“

Hradec jede na vlně euforie po letním otevření nového stadionu. S průměrnou návštěvností lehce přes 8 tisíc fanoušků na zápas je pátý v lize: lepší čísla má jen Slavia, Sparta, Plzeň a Baník. „Chtěl jsem se v kariéře posunout a hrát před více lidmi, což se v Hradci daří,“ spokojeně říkal Heidenreich, jenž do města na soutoku Labe a Orlice přišel v létě z Atalanty Bergamo a po ročním hostování v Jablonci.

„Před prvním zápasem na novém stadionu proti Budějovicím byly komplikace s osvětlením, i v kabině jsme měli jen nouzové světýlko. V prvních deseti minutách jsme byli z nového prostředí vyjukaní a klidně jsme mohli dostat dva góly,“ vzpomínal Heidenreich. „Ovšem pak se to obrátilo, vyhráli jsme 5:1 a byl z toho krásný příběh. Doma jsem si vystavil fotku z toho zápasu, a když na něj myslím, mám husí kůži.“

Mimochodem, před měsícem v Hradci padl divácký rekord na domácím zápase ženské reprezentace, na duel Ligy národů s Bosnou přišlo sedm a půl tisíce lidí. A o tři tisíce méně dorazilo v chladném počasí na nedávný přátelák jednadvacítky se Slovenskem. „Fotbalový boom ve městě je výsledkem skvělého marketingu, začalo se do toho šlapat. Jsem rád, že fanoušci přišli podpořit i reprezentace, už jen čtyři nebo pět tisíc lidí jsou na novém stadionu výborně slyšet,“ popsal Heidenreich. „Teď je to na nás, abychom to potvrzovali dobrými výkony a lidi dál měli důvod chodit na stadion. Pak se hraje daleko líp.“