Velká radost z návratu, z výkonu Slavie malá. Byli jsme bohorovní, vadilo Masopustovi

„Celý zápas hodně ovlivnila červená karta. Mělo nám to hrát do karet, ale paradoxně nám to možná trochu ublížilo. Nepodali jsme výkon, jaký jsme si všichni představovali. Jablonec hrál fakt moc dobře. Na to, že hráli v deseti, byli nebezpeční, měli i hodně šancí. Nám se ten zápas moc nepovedl. Naštěstí jsme ho výsledkově zvládli, což je pro nás nejdůležitější," připustil 29letý krajní hráč.