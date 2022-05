Brněnský fotbalista Zavadil ve 44 letech ukončil profesionální kariéru

"Končí to tak, jak jsem si přál. Jsem strašně rád, že to dopadlo nejlépe, jak mohlo. Cíl jsme měli od začátku daný a splnili jsme ho s náskokem a předstihem. A že jsem k tomu mohl přispět, o to je to lepší. Mise byla splněna, jsem spokojený," uvedl pro klubový web Zavadil.

Do Brna se vrátil vloni v létě po čtyřech letech v Opavě a ve Zbrojovce působil i jako mentor. V podzimní části druhé ligy zasáhl do osmi zápasů, poté měl svalové problémy. Znovu naskočil až na začátku května v závěru duelu ve Vlašimi a dnes se v nastavení jako střídající hráč symbolicky rozloučil s brněnskými fanoušky při remíze 1:1 s Táborskem.

"Věděl jsem, že už nebudu moci odehrát všechno. Začátek byl skvělý, dostal jsem se zpátky, cítil jsem se dobře a postupně se udělala skvělá parta. To, že jsem se pak zranil, k tomu patří, mám na to věk a tělo je opotřebované. Jak se zranění vracela, už jsem věděl, že tělo přestává fungovat. Snažil jsem se pomoci jinak," poznamenal Zavadil.

Ostřílený středopolař drží prvoligový věkový rekord, předloni v prosinci nastoupil ke svému poslednímu utkání v nejvyšší soutěži ještě v opavském dresu ve 42 letech a sedmi měsících. Celkem má Zavadil v lize na kontě 277 zápasů, v nichž vstřelil 29 gólů. V sezoně 2002/03 získal titul se Spartou. Další starty už nepřidá a v příští sezoně se tak nestane nejstarším hráčem nejvyšší soutěže.

"Chtěl bych zůstat u fotbalu. Trenéřina to asi nebude, spíše něco ohledně sportovní stránky, to mě zajímá. Určitě si teď odpočinu, dodělám svou práci a pak začnu řešit, co bude dál. Doufám, že něco dobrého zase začne," přál si Zavadil, který už krátce působil jako sportovní manažer Opavy.