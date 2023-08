Velké zklamání, ale koledovali jsme si, netají navrátilec Pavelka

📺 PAVELKA | „V prvním poločase jsme remíze šli naproti. Po našem vedoucím gólu jsme nehráli dobře. V druhém poločase jsme do toho dali všechno, ale zase jsme dostali gól ze standardky. To nás v posledních zápasech trápí. Je to velké zklamání.“

David Pavelka po remíze 1:1 v… pic.twitter.com/ffomTnDg74