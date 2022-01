Vezme Jarolímovi rekord? Hattrick ze Silvestrovského derby mi bohužel trenér neuznal, culí se Matějovský

„Jenže hned mi řekl, ať si nemyslím, že se hattrick ze Silvestra počítá," směje se Matějovský. „Tohle jsem mu prostě nemohl uznat," dodává Jarolím, který svého hattricku dosáhl ve 38 letech v dresu Bohemians při vítězství 5:2 nad Benešovem (listopad 1994). Vůdčí postavu Středočechů hecnul v nadsázce.

V souvislosti se 40letým Matějovským se už nějaký čas mluví o jeho konci kariéry, čemuž se někdejší reprezentant úspěšně vzpírá. Mladším pohybově nadále stačí, fotbalovým myšlením je převyšuje. Motivoval ho Jarolím něčím konkrétním?

„Trenér o hattricku řekl spíš v nadsázce. Že teprve až ho dám, můžu skončit s fotbalem. Všichni ale dobře víme, že jsem gólů nikdy moc nedával. Takže příliš šancí tomu nedávám," culí se Matějovský. „Přál bych mu, aby můj rekord překonal. Nevím, komu jinému by se to mělo podařit. Z pozice záložníka je to těžší, sám jsem na té pozici hrával. Ale dá se," doplňuje Jarolím.

Že Matějovský rozhodně nepatří mezi kanonýry, dokládají statistiky. Nejvíc v jedné ligové sezoně vstřelil pět branek. Zkušený borec dobře ví, že na stará kolena tohle nezmění. „Odmala mi bylo vyčítáno, že málo střílím. Nejdřív taťka, potom trenéři, kteří mě vedli. Nabádali mě pořád, abych střílel častěji. Jenže já mám prostě v sobě zakořeněné, že většinou hledám líp postavené spoluhráče. Měl jsem to vždycky nastavené tak, že na prvním místě je tým. Pokud se tomu daří, je úplně jedno, kdo dává góly. Střílení branek jsem opravdu nikdy neřešil," uzavírá toto téma Matějovský, který se obdivuhodně vyhrabal z těžkého zranění.

Před dvěma lety na herním kempu na Maltě si přetrhnul achilovku, rok stál. Přesto ve čtyřiceti letech nadále válí ligu, na podzim patřil mezi klíčové muže Mladé Boleslavi. I s náročnou zimní přípravou se rve statečně.

„Cítím se abnormálně skvěle po tom všem, co jsem za poslední dobu prožil. Ani jsem nevěřil, že po té roční pauze budu takhle fungovat. Mojí motivací bylo vrátit se aspoň na hřiště a rozloučit se tam, ne s berlemi. To se mi povedlo. O to víc si vážím, že můžu fungovat aspoň takhle. I když, nebudeme si nic nalhávat, noha už nikdy nebude taková, jaká byla," tvrdí Matějovský.

Starší hráči mívají leckdy v přípravném období malé úlevy. I on má s Jarolímem jistou dohodu. „Ale jen, co se týká odrazové síly. Co se týká běhů a podobně, tam žádné úlevy nemám," ujišťuje záložník. Byť nechce dělat ukvapené závěry, je vysoce pravděpodobné, že pokud mu na jaře vydrží zdraví, tuzemskou nejvyšší soutěž bude hrát i v příští sezoně.