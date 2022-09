Víkend šlágrů. Proč není mistr v bitvě o první místo favoritem? A uspěje Sparta proti Vrbovi?

„Oba týmy mají spoustu šrámů z pohárových bitev, ale Slavia má širší kádr a Trpišovský vždy dokáže sestavou překvapit, i když si všichni myslí, že už nemá kde brát. Navíc Slavia potřebuje zápas zvládnout. Má stejně bodů jako Plzeň, ale viktoriáni mají o zápas méně. Kdyby všechno zvládli, dostali by se do šestibodového trháku," vypočítává bookmaker Tipsportu Petr Urbanec, proč mírně favorizuje pražský klub.

„Podle sázkových expertů bude zápas poměrně vyrovnaný, ačkoliv k mírným favoritem jsou pražští hosté. Často se v kurzu 3,85:1 sází také na to, že sešívaní vyhrají minimálně o gól. Slavia je v dobré formě, ve vzájemných zápasech proti Plzni se jí daří, bude si ale muset dát velký pozor. Jak se ukázalo po prohře v Hradci Králové nebo plichtě na Slovácku, venku dokáže klopýtnout," sděluje za Chanci mluvčí Markéta Světlíková. Sází se také na více než 2 góly v utkání a na to, že alespoň jednu branku vstřelí oba dva týmy.

Dalším ostře sledovaným soubojem je zápas Sparta - Baník. „Tihle soupeři se umí pokousat a teď bude utkání ještě vyhrocenější. Trenér Baníku Pavel Vrba byl v předchozím angažmá právě na Letné, oba kluby vstoupily do sezony bídně, může se hrát až o trenérská místa. Pokud Sparta padne, musí se na Letné něco stát," tuší Urbanec. Kurzově ale věří celkem jednoznačně Spartě, že se konečně chytí a vyhraje.

„Sparta ani Ostrava zatím nesplňují, co od nich fanoušci chtějí. Výhra ve vzájemném duelu tak může být pro jeden z těchto celků dobrým odrazovým můstkem. I přes vítězství Baníku v posledním kole nad Pardubicemi jsou favority domácí sparťané, jejichž kvalita kádru by se měla v utkání projevit," souhlasí Hanák.

„Se Spartou to po čtyřech remízách v řadě nevypadá příliš optimisticky, na Baník ale umí. Z posledních 10 vzájemných utkání proti Ostravě neprohrála, a po delší době už by měla bodovat naplno. Pro Baník to na velký posun v tabulce nevypadá," přidává se Světlíková.