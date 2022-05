Vlkanova, Mejdr, Vašulín? Hradec se výprodeji brání, ale někdo asi odejde. Koubek a Rada by měli pokračovat

Energický a dravý kapitán Adam Vlkanova. Důrazný a pracovitý útočník Daniel Vašulín. Přímočarý a neúnavný bek či krajní záložník Jan Mejdr. To budou v létě nejžádanější hráči Hradce Králové, který udivuje ligu.

„Jsou dobře nastavení, profíci, pro Hradec odvádějí maximum. Vědí, že když přijde nabídka, která bude smysluplná pro všechny, tak já budu ten poslední, kdo jim bude bránit v odchodu. Notabene kdyby měli jít do Slavie, Sparty nebo Plzně," nastiňuje pro Sport.cz sportovní ředitel východočeského nováčka Jiří Sabou.

Cítí, že nebude mít lehké léto. „Takový je fotbalový život. To, že je zájem o naše hráče, svědčí o tom, že tu odvádíme dobrou práci," nachází na situaci pozitivní pohled. Bývalý záložník má sice na bedrech sportovní stránku, ale dobře ví, že musí hledět i na ekonomiku klubu. „Je mi jasné, že Hradec musí žít i z nějakých prodejů," praví smířlivě.

Počítá, že Votroci uplatní opci na obránce Jakuba Klímu z Mladé Boleslavi a útočníka Filipa Kubalu ze Slovácka, kteří u nich hostují. „A všichni ostatní hráči jsou pod smlouvami," přibližuje Sabou výchozí stav.

Kapitán Vlkanova je v klubu dlouho, zůstal v něm i ve druhé lize. Aktuální sezona mu vychází parádně, se sedmi góly a osmi asistencemi je šestým nejproduktivnějším hráčem ligy. „Říkám to možná i proti sobě, ale přestup bych mu přál. Máme spolu dobrý vztah, čtyři roky jsem na něj nabídky odrážel, několikrát jsem s ním seděl, mluvil s ním a vysvětloval mu situaci," vypráví hradecký sportovní ředitel.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Adam Vlkanova z Hradce Králové během utkání nadstavby na Spartě.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Sedmadvacetiletý driblér má ve svém srdcovém klubu ještě na rok smlouvu, sám by se posunu dle svých slov nebránil. Ve hře může být i zahraničí, nejen některý z top tří českých celků. „Jedním dechem ale dodávám, že by se mi líbilo, kdyby se stal nesmrtelnou ikonou Hradce jako třeba Pavel Verbíř v Teplicích a přivedl jako kapitán Hradec na nový stadion. I jeho tohle láká, je to patriot," nachází Sabou možný trumf pro udržení Vlkanovy.

O Vašulína se už v zimě zajímala Mladá Boleslav, ale nenabídla částku, kterou by si Hradec představoval. „Cením si ho na víc," přiznává Sabou jasně. Třiadvacetiletý forvard měl v sezoně i slabší období, ale pak se zase rozehrál, nastřílel zatím šest branek. „Má somatotyp a herní projev takový, že může být velmi lákavým hráčem. Může dávat deset nebo i patnáct gólů za sezonu," tvrdí Sabou.

O koho by v létě mohl být zájem? Jan Rajnoch dává tipy v pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Mejdr hraje stejně jako Vašulín první sezonu v lize. „Přišel v uvozovkách jako nízkonákladový hráč ze Sokolova, byl odložený, nikdo ho nechtěl. Ale sledoval jsem ho, mluvil jsem s ním. Věděl jsem, že je to kluk, který na sobě bude pracovat, má morálku a může se zlepšovat. To potvrdil, udělal tu za tři roky velký pokrok. Je odolný, mentálně silný. I tím, že dělá youtubera," odkazuje ředitel Votroků na Mejdrovu aktivitu mimo fotbal.

„Já ani nevěděl, co to je, musel mi to vysvětlovat," směje se Sabou. „Kolikrát jsou úsměvné situace, že se s ním lidé chtějí fotit nejen kvůli fotbalu, ale protože je youtuber. Úplně jsem s tím ztotožněný nebyl, ale neovlivňuje ho to. Pracuje na sobě, zesílil, nabral svalovou hmotu, kontroluje si stravu. Je to stoprocentní profesionál," vyzdvihuje píli a zaujetí šestadvacetiletého krajního univerzála, jenž by se svými dispozicemi hodil oběma pražským S.

Foto: www.fchk.cz Richard Jukl (vlevo) se sportovním manažerem Hradce Jiřím Sabou.Foto : www.fchk.cz

Sabou je smířený, že někdo odejde. „Nejlepší by bylo, kdybychom zůstali v tomhle složení, ale to asi není reálné," tuší. V kancelářích na staveništi, kde se buduje nový stadion, probíhají debaty, kolik hráčů by mohli Votroci pustit.

„Když odejde jeden hráč, budu šťastný. Ale když přijde nabídka, které se nebude dát konkurovat a odolat, pustíme třeba dva. Zároveň pak musíme někoho přivést, chceme zůstat konkurenceschopní," ví Sabou.

Pohyb v kádru je důležitý i pro trenéra Miroslava Koubka. Hradečtí moc chtějí se sedmdesátiletým odborníkem prodloužit spolupráci, ten však zároveň požaduje co nejméně odchodů. „Jsme před dohodou, že bude pokračovat. Chce dál vidět nějakou vizi a progres celého klubu, což se líbí i mně," informuje sedmačtyřicetiletý funkcionář.

Senzační tažení Hradce Králové řídí 70letý Miroslav Koubek. Příspěvek z pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Vidí, že i Koubka hradecká jízda pohltila. „Umí si to užít, ale je pokorný. Myslím, že nelituje, že je zpátky. Fotbal je jeho život," soudí Sabou. „Někdy má o sobě oprávněně strach, i já se o něj někdy obávám, nedávno prodělal covid, věk má. Na druhou stranu mu říkám, že mu není sedmdesát a že soudruzi udělali v jeho rodném čísle chybu, když se narodil," dodává s vírou, že zkušený trenér bude dirigovat nadšenou partu z východu Čech i v příští sezoně.