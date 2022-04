Hradec chce dál míchat kartami. V mužstvu je větší potenciál, než se zdálo, lebedil si Koubek po setnutí Slavie

Euforie byla obrovská, Hradečtí na hřišti křepčili, jásali, že porazili Slavii. Ke kouči Miroslavu Koubkovi se prodral sportovní ředitel východočeského klubu Jiří Sabou a vehementně ho objal. „Přepadl mě, já se takhle neobjímám. Něco mi do ucha řval, ale už ani nevím, co to bylo za myšlenku," smál se trenérský bard.