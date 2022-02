Vondrášek nemachroval, Tijanimu děkoval a dokonce přiznal: Jako útočník bych proti němu hrát nechtěl

„Během čtrnácti ligových sezon jsem hrál prakticky na všech místech sestavy. Jen v brance jsem si to zatím nevyzkoušel, což jsem v legraci nadhodil, když jsem před utkáním s Klokany pomáhal gólmanovi Muchovi vyprostit nové brankářské rukavice z celofánového obalu," tvrdil fotbalový univerzál ze Stínadel, že jako stoper si na hřišti vlastně odpočinul.

„Fakt jsem si chvílemi připadal spíše jako divák, protože jsem se nezapojoval do hry a neběhal tolik, jak jsem byl jako halfbek normálně zvyklý. Byl to vlastně ploužák... Zatímco na kraji obrany jsem v každém střetnutí naběhal v průměru dvanáct kilometrů, na místě stopera to bylo maximálně osm."