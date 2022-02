Vyrovnal šestratřicet starý rekord Prokeše, přesto byl kapitán Klokanů pořádně rozmrzelý

Pro Klokany se stal legendou, přesto byl kapitán Bohemians Josef Jindřišek po vstupu do fotbalového jara hodně rozmrzelý. Přitom se počtem 294 ligových startů v zelenobílém dresu dotáhl na Zdeňka Prokeše, jemuž patřil primát dlouhých 36 let. „Co z toho, když jsme v Teplicích prohráli? Něco jiného by bylo, kdybychom vyhráli, nebo získali alespoň bod. Ale takhle?“ dával čtyřicetiletý Jindřišek najevo, jak moc je po prohře na Stínadlech zklamaný.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Kapitán Klokanů Josef Jindřišek sice vyrovnal Prokešův rekord, ale po prohře v Teplicích byl zklamaný.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Aby nebyl, když se pražští Bohemians noří k ligovému dnu a existenční starosti se stávají už nejen hrozbou, ale drsnou realitou. Zvlášť, když se k ztrátám v domácích zápasech přidávají permanentní nezdary na venkovních hřištích. V Teplicích šlo už o sedmé utkání v řadě, v němž Klokani na soupeřově půdě nebodovali. „Přitom jsme před cestou do Teplic věděli, že od spodních pater tabulky nás dělí jen kousek a že domácí musí vyhrát, aby se na nás dotáhli. V první půli byli skutečně lepší než my, i když gól jsme jim darovali. Lacině, protože jsme si nepohlídali standardní situaci," vyčítal Jindřišek sobě i spoluhráčům laxní výkon v úvodních pětačtyřiceti minutách. Foto: Ondřej Hájek, ČTK Hráči Teplic se radují z gólu.Foto : Ondřej Hájek, ČTK Po změně stran už měl sice navrch jeho tým, jenže... „Jenže co z toho, když jsme dvě stoprocentní gólové šance neproměnili? Necid netrefil prázdnou bránu, Květ byl sám před brankářem, ale Grigar situaci ustál," povzdechl si kapitán Pražanů. Ani fakt, že na rozdíl od podzimních zápasů nevyfasovali Klokani na Stínadlech obvyklý gólový příděl, ho proto nemohl těšit. „To bylo tím, že jsme inkasovali a hned se pokoušeli výsledek otočit," vracel se k pětibrankovému přídělu na Spartě a o ještě o jednu branku vyššímu v Plzni. „V zimní přípravě jsme na defenzivě sice zapracovali, jenže fotbal je pořád o chybách. A my v Teplicích jednu udělali." I proto kumulující se starosti. I proto obavy, aby snad Klokani neskončili v baráži a nemuseli hrát o ligové přežití. Něčeho podobného by se Jindřišek rozhodně dožít nechtěl. „Doufám, že se jí vyhneme. Hodně důležitý bude už příští domácí zápas se Zlínem, který chceme a musíme zvládnout, abychom získali tři body," ví o záchranářském martyriu své. Vždyť on to byl, kdo před třemi lety gólem v páté minutě nastavení v zápase s Opavou hrozbu baráže odvrátil, na něm bude, aby ji ve zbývajících deseti kolech základní části a pak případně v nadstavbě zase od Botiče odehnal. A to vše v jednačtyřiceti letech, protože 14. února kapitánovi Klokanů už tolik bude. Foto: Ondřej Hájek, ČTK Tomáš Vondrášek z Teplic střílí gól.Foto : Ondřej Hájek, ČTK „Věk neřeším, i když nejsem nesmrtelný, věčně hrát nebudu a na nějakém čísle se zastavit musím," reagoval Jindřišek na vyrovnaný Prokešův rekord v počtu ligových startů a vlastně i svou další fotbalovou budoucnost u Botiče. V létě mu totiž končí v Bohemians smlouva, navíc i z angažování tří nových hráčů Petráka, Marečka a Nazarova mohl vytušit, že se Klokani už teď chystají na sezony bez svého kapitána. „Už teď přemýšlím, zda bych podepsal smlouvu, kdyby třeba přišla Bohemka s nabídkou na její prodloužení. Bude záležet na zdraví a na mně, abych makal jako dosud. A pak by bylo na trenérovi, koho by stavěl."

