Vrátí se Gebre Selassie ještě na jaře? Šance je, věří Kozel

Liberecký kapitán skončil pohárový duel s Letenskými ve středu už po půlhodině hry se zlomenou lýtkovou kostí v blízkosti kotníku, kouč Severočechů Luboš Kozel však věří, že by se bývalý reprezentant mohl ještě v průběhu jara dát dohromady.

„Zlomenina u něj snad není jedna z těch nejhorších a léčení by nemuselo trvat úplně dlouho. Věřím, že může být šance, že by se mohl během jara vrátit na hřiště," prozradil Kozel. Jasněji by mělo být zhruba za dva týdny, až zkušený hráč podstoupí další kontroly a uvidí se, jak se zlomenina hojí.

Danke für die Genesungswünsche! Děkuji za přáni brzkého uzdravení 👍🏾 — Theodor Gebre Selassie (@TheoGS23) March 2, 2023

Gebre Selassiemu vyprší smlouva u Nisy letos v červnu, a jelikož na Vánoce oslaví již 37. narozeniny, není jisté, zda bude ještě v další sezoně jako profesionální fotbalista pokračovat. Pokud by se rozhodl skončit, duel se Spartou by tak byl posledním v jeho bohaté kariéře. „Samozřejmě s ním ještě budu mluvit a budu na něj apelovat v tom smyslu, že by svou kariéru takhle končit neměl," konstatoval Kozel.

Slovan na jaře prožívá kalamitu v obranných řadách. Celé jaro zatím chybí krajní univerzál Jan Mikula, v utkání se Slováckem se zranil Michal Fukala. „Doufám, že alespoň po reprezentační pauze by mohli být oba k dispozici," řekl Kozel. A po duelu s Klokany měl strach i o zdraví stopera Filipa Prebsla. „Modlím se, aby Filipovi nic nebylo, protože by to už bylo opravdu hodně vážné," přiznal kouč. Prebsl hostující u Nisy ze Slavie by nakonec měl být v pořádku.

„Nejvíc nám však chybí Theo, protože organizace hry jde z velké části za ním, když je na hřišti," zdůrazňuje Kozel. Naposledy modrobílí vyhráli na začátku února v Českých Budějovicích, poté Theo tři utkání pro nemoc vynechal a Slovan vybojoval jen bod za remízu s Olomoucí.

„Thea je určitě obrovská škoda. Předává nám své zkušenosti a pořád pod ním rosteme, Miky totéž. Jde o zkušené hráče, a my jsme teď v obraně samí mladí. Ale i tak si myslím, že jsme předtím neodehráli špatné utkání," pověděl stoper Dominik Plechatý.

Nejsmutnější na dnešním utkání je zlomenina nohy, kterou utrpěl @TheoGS23. Přejeme brzké uzdravení, kapitáne! #FCSL https://t.co/m0nrQWP05e — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) March 1, 2023