Vrba o titulu: Dohnat deset bodů je těžké. Neříkám, že je konec, ale naše situace už je složitá

Dvakrát Sparta rivala v sezoně porazila. Na podzim v lize, na jaře v poháru. Do třetice už mu podlehla. Prioritou se tak pro ni pomalu stává MOL Cup, kde si zahraje finále.

Bylo to rozdané tak, že i remíza by pro nás byla málo. Slavia využila domácí prostředí, dala první gól, má hodně kvalitní mužstvo. Chtěli jsme si to s nimi rozdat a prohráli jsme. Taková je realita. Myslím si ale, že důležité body jsme prohospodařili hlavně v jiných zápasech.