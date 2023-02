Vrba po první porážce: Situace pro nás není dobrá

Fotogalerie +2

Proč jste v Pardubicích prohráli? V čem byl soupeř lepší než vaše mužstvo?

Myslím, že rozhodla první branka, kterou trefil Janošek fantasticky z pětadvaceti metrů. Do té doby byl zápas celkem vyrovnaný. Měli jsme nějaké brejkové situace, které jsme bohužel nedohráli, což mě mrzí. Kdyby byl pro nás výsledek příznivější, dopadlo by to možná jinak. Ale domácí se ujali vedení a druhou branku přidali ze situace, kterou nechci moc popisovat. My jsme pak utkání zdramatizovali, měli jsme závěry. Kdybychom měli štěstí jako například Janošek při té gólové střele, možná bychom mohli vyrovnat. To se nám ale bohužel nepodařilo. Výsledek je pro nás špatný, víme, že jsme teď v situaci, která pro nás není dobrá. Ale tak to je. Zápas jsme nezvládli, domácí ukázali, že se nevzdávají. Dál bojují o ligu.

Předpokládám, že jste hráče na střelecké schopnosti Dominika Janoška upozorňoval, že? Umí vypálit ze střední vzdálenosti.

Hráčům jsem dostatečně ukazoval prostory, ze kterých byl právě Janošek nebezpečný. Dokáže si z levé strany naběhnout na pravou a vystřelit ze střední vzdálenosti. Je otázka, proč jsme to nezvládli takticky a pozičně, ale na tenhle moment jsme se připravovali. Ale on to trefil krásně, byla to možná branka měsíce, možná gól roku. Ale k takové střele se prostě neměl dostat.

Jak jste prožíval úplný závěr, kdy jste snížili a pak jste si vytvořili ještě několik závarů?

Jako každý fanoušek Zlína jsem zklamaný z toho, že jsme neuhráli ani bod. Ze situací, které jsme si vytvořili, jsme nedokázali dotlačit balon do brány. Bohužel.

⏱ KONEC | Ševci v dramatickém závěru na vyrovnání nedosáhli a z Pardubic se vrací bez bodu. #PCEZLN pic.twitter.com/3LBhzVp44t — FC TRINITY Zlín (@footballzlin) February 19, 2023

Jak nepříjemná je pro vás teď situace v tabulce? Pardubice se na vás dotáhly, Teplice remizovaly se Slavií, České Budějovice po výhře odskočily.

Tak to je. Každý bojuje o to, aby se dostal do střední části tabulky po hlavní části soutěže. Pro nás je situace hodně složitá i vzhledem k losu, teprve teď nás čekají mužstva z horní části tabulky. Ale my s nimi musíme v domácím prostředí bodovat, čeká nás těžký závěr, nebude to nic jednoduchého. Ale na druhou stranu se pak hraje ještě skupina o záchranu, je to otevřené. Budeme bojovat o to, abychom se vyhnuli problémům, které by mohly nastat.

Po dlouhém zranění nastoupil David Tkáč. Jak je na tom a pomohl vám ve hře?